يوم إعلامي للإحاطة بمنظوري مؤسسة فداء المنتفعين ببرنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي

انتظم أمس الجمعة، يومٌ إعلاميّ مشترك بين مؤسسة فداء ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد لفائدة منظوري مؤسسة فداء، المنتفعين ببرنامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي والمتحصلين على إشعارات التمويل.وتضمّن برنامج اليوم الإعلامي تنظيم حلقة نقاش بعنوان "آليات الدعم والمرافقة"، بمشاركة ممثلين عن البنك التونسي للتضامن، ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تم خلالها استعراض مختلف برامج الدعم والتمويل المتاحة، إلى جانب آليات التأطير والمرافقة الفنية، بما يستجيب لحاجيات باعثي المشاريع ويساهم في ضمان ديمومتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم السبت عن مؤسسة فداء.وشكّل اللقاء مناسبة للإصغاء إلى أصحاب المشاريع والاطلاع على أبرز التحديات التي واجهتهم في هذه المرحلة من إنطلاق مشاريعهم، خاصة وأن العديد منهم قد باشر العمل وتسلم التجهيزات.كما تمّ تنظيم حصص تكوينية لفائدة المشاركين، خُصّصت الأولى لموضوع "الإطار القانوني والتنظيمي لإحداث المؤسسات"، في حين تناولت الحصة الثانية "الالتزامات الجبائية والاجتماعية للمؤسسة"، بهدف تعزيز المعارف القانونية والمالية لباعثي المشاريع ودعم قدراتهم في مجال التسيير وحسن ادارة المشاريع.وأكد المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد عمر بوزوادة، بالمناسبة، انخراط الوكالة على المستوى المركزي والجهوي في دعم منظوري مؤسسة فداء في كل مراحل بعث مشاريعهم من خلال توفير الإحاطة الفنية والمرافقة اللازمة لضمان نجاح هذه المشاريع واستدامتها.ومن جهته، شدد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، على أهمية تعزيز منظومة المرافقة والإحاطة بباعثي المشاريع، وتوفير كل المعلومات وتبسيط الاجراءات، لا سيما في ما يتعلّق بآليات الدعم الفني والمالي، مبينا أن هذا الخيار يندرج في إطار رؤية رئيس الجمهورية لضمان الإحاطة الشاملة بمنظوري مؤسسة فداء، ورد الاعتبار وتكريمهم من خلال آليات تمويل ميسرة تفتح لهم آفاقا رحبة للاستثمار في وطنهم وتمكنهم من استقلالية مالية ورفاه اجتماعي.وأضاف إن مؤسّسة فداء تعمل على إتاحة الفرصة لكل الباعثين الذين لديهم أفكار جدية للاستثمار وبعث المشاريع، معلنا أنه ستتم في الأيام القادمة دراسة كل الملفات التي لم يتم تمويلها في المرحلة الأولى وذلك بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن.وأشار بلاغ مؤسسة فداء إلى أن اللقاء يأتي في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين في الذكرى 15 للثورة والهادفة إلى توفير الدعم والمرافقة لباعثي المشاريع وتعزيز فرص نجاحهم.