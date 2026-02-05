وزير الدفاع الوطني يكرّم عسكريين ومدنيين محالين على شرف المهنة خلال سنة 2025

أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، مساء أمس الثلاثاء 03 فيفري 2026، بنادي الضبّاط لمختلف الجيوش بتونس، على حفل تكريم ثلّة من العسكريين والمدنيّين، ممن أحيلوا على شرف المهنة بالحدّ العمري لسنة 2025.وأعرب خلال هذه المناسبة التي حضرها أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة، عن عميق الامتنان والتقدير لأبناء المؤسسة العسكرية، ولما قدموه من جليل الأعمال وسخاء الجهد كلّ من موقعه، في دعم المؤسسة العسكرية، لبلوغ أعلى مستويات الأداء والاستعداد والكفاءة في سبيل الذّود عن حمى الوطن وصون سيادته.وأكّد أنّهم كانوا مثالاً في الوطنية والاخلاص ونكران الذات، وأسهموا بفضل ثراء تجاربهم ومعارفهم في تطوير المؤسسة العسكرية وتعزيز الجاهزية العملياتية لأفرادها، مثمنا التزامهم الراسخ بمبادئ العقيدة العسكرية وتفانيهم في أداء مهامهم، إلى جانب حرصهم على تأطير منظوريهم كي يواصلوا العمل بثبات على نفس المنهج القويم، لتظلّ المؤسسة العسكرية حصناً منيعاً للوطن، ورمزاً للعزة والكرامة.كما بيّن أن هذا التكريم هو رسالة فخر ووفاء متجدّدة، تُترجم حرص المؤسسة العسكرية على أن تبقى قريبة من منتسبيها ومنصتة لمشاغلهم وانتظاراتهم، تقديرا لما بذلوه من جهد طيلة مسيرتهم المهنيّة، في سبيل رفعة تونس وأمنها ومناعتها.