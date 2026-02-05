Babnet   Latest update 17:41 Tunis

وزير الدفاع الوطني يكرّم عسكريين ومدنيين محالين على شرف المهنة خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984c52ec6fdc4.02213096_pjlefinhqkmog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 17:27 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أشرف وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، مساء أمس الثلاثاء 03 فيفري 2026، بنادي الضبّاط لمختلف الجيوش بتونس، على حفل تكريم ثلّة من العسكريين والمدنيّين، ممن أحيلوا على شرف المهنة بالحدّ العمري لسنة 2025.

وأعرب خلال هذه المناسبة التي حضرها أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة، عن عميق الامتنان والتقدير لأبناء المؤسسة العسكرية، ولما قدموه من جليل الأعمال وسخاء الجهد كلّ من موقعه، في دعم المؤسسة العسكرية، لبلوغ أعلى مستويات الأداء والاستعداد والكفاءة في سبيل الذّود عن حمى الوطن وصون سيادته.


وأكّد أنّهم كانوا مثالاً في الوطنية والاخلاص ونكران الذات، وأسهموا بفضل ثراء تجاربهم ومعارفهم في تطوير المؤسسة العسكرية وتعزيز الجاهزية العملياتية لأفرادها، مثمنا التزامهم الراسخ بمبادئ العقيدة العسكرية وتفانيهم في أداء مهامهم، إلى جانب حرصهم على تأطير منظوريهم كي يواصلوا العمل بثبات على نفس المنهج القويم، لتظلّ المؤسسة العسكرية حصناً منيعاً للوطن، ورمزاً للعزة والكرامة.


كما بيّن أن هذا التكريم هو رسالة فخر ووفاء متجدّدة، تُترجم حرص المؤسسة العسكرية على أن تبقى قريبة من منتسبيها ومنصتة لمشاغلهم وانتظاراتهم، تقديرا لما بذلوه من جهد طيلة مسيرتهم المهنيّة، في سبيل رفعة تونس وأمنها ومناعتها.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323212

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:19
17:51
15:26
12:40
07:18
05:50
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-13
20°-13
16°-10
19°-9
14°-9
  • Avoirs en devises 25730,4
  • (04/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37074 DT
  • (04/02)
  • 1 $ = 2,87120 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/02)     1604,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/02)   27334 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>