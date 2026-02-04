Babnet   Latest update 20:03 Tunis

تعزيز التعاون الثقافي بين تونس والأردن بمناسبة سبعينية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

Publié le Mercredi 04 Février 2026 - 18:22
      
التقت سفيرة الجمهورية التونسية بعمّان مفيدة الزريبي بوزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، وذلك بمناسبة احتفاء الدولتين الشقيقتين بسبعينية العلاقات الدبلوماسية بينهما خلال هذه السنة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على الرغبة المشتركة في تكريس تنظيم الأسابيع الثقافية مع الدول العربية، وخاصة بين تونس والأردن، بما يمكّن من التعريف بالثراء الثقافي المتنوع للجانبين، وإبراز القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين ودعمها، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر عن سفارة الجمهورية التونسية بعمّان أمس الثلاثاء 3 فيفري.

كما تناولت المباحثات ترتيب الاستحقاقات الثقافية القادمة بين تونس والأردن، مع التأكيد على أهمية المشاركات المتبادلة في الفعاليات الثقافية والفنية الكبرى المنظمة في البلدين، إلى جانب السعي إلى توطيد جسور الشراكة بين الشباب خاصة في مجالات الصناعات الثقافية التي تمثل رافدا من روافد التنمية الاقتصادية للدولتين.
