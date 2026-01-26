لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تنتخب مكتبها
عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، وهي إحدى اللجان القارّة بـمجلس نواب الشعب، اجتماعها الأوّل اليوم الاثنين 26 جانفي 2026، خُصّص لانتخاب مكتبها.
وأسفرت عملية الانتخاب عن تركيبة المكتب التالية:
* رئيس اللجنة: عبد السلام الحمروني
* نائب الرئيس: إلياس بوكوشة
* المقرّر: فتحي المشرقي
ووفق بلاغ إعلامي، التأمت الجلسة بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وتمّت عمليات الانتخاب طبقًا للترشّحات المقدّمة، حيث ترشّح عبد السلام الحمروني لمنصب الرئيس، وإلياس بوكوشة لمنصب نائب الرئيس، فيما ترشّح لمنصب المقرّر كلّ من فتحي المشرقي وعادل ضياف.
وأسفرت عملية الانتخاب عن تركيبة المكتب التالية:
* رئيس اللجنة: عبد السلام الحمروني
* نائب الرئيس: إلياس بوكوشة
* المقرّر: فتحي المشرقي
ووفق بلاغ إعلامي، التأمت الجلسة بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وتمّت عمليات الانتخاب طبقًا للترشّحات المقدّمة، حيث ترشّح عبد السلام الحمروني لمنصب الرئيس، وإلياس بوكوشة لمنصب نائب الرئيس، فيما ترشّح لمنصب المقرّر كلّ من فتحي المشرقي وعادل ضياف.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322608