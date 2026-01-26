لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح تنتخب مكتبها

عقدت، وهي إحدى اللجان القارّة بـ، اجتماعها الأوّل اليوم الاثنين، خُصّص لانتخاب مكتبها.وأسفرت عملية الانتخاب عن تركيبة المكتب التالية:عبد السلام الحمرونيإلياس بوكوشةفتحي المشرقيووفق بلاغ إعلامي، التأمت الجلسة بإشراف، وتمّت عمليات الانتخاب طبقًا للترشّحات المقدّمة، حيث ترشّحلمنصب الرئيس، ولمنصب نائب الرئيس، فيما ترشّح لمنصب المقرّر كلّ من