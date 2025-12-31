وزير التجارة: تونس تمتلك هامشًا تصديريًا واسعًا نحو الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليار دينار سنويًا

قدّر وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، مساء الأربعاء، إمكانيات التصدير غير المستغلة من تونس نحو الاتحاد الأوروبي بحوالي 20 مليار دينار سنويًا.



وذكر عبيد، إثر مداخلة له خلال جلسة عامة انعقدت بقصر باردو لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الأساسية، أن الاتحاد الأوروبي يعد المستثمر الأجنبي الأول في تونس، وأن حوالي 3400 مؤسسة أوروبية تنشط في البلاد في قطاعات حيوية على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والصناعات الغذائية، وتوفر ما يناهز 460 ألف موطن شغل.



قواعد المنشأ الأورومتوسطية ودعم الصادرات



تطور نوعي في النظام الأورومتوسطي الجديد



العلاقات الاقتصادية مع الفضاء الأوروبي المتوسطي



وبحسب عبيد،وفي حديثه عن، قال وزير التجارة إنها، باعتبارها أداة أساسية لتسهيل نفاذ المنتوجات التونسية نحو الأسواق الخارجية، وتمكن المؤسسات المصدّرة منداخل الاتحاد الأوروبي وبقية بلدان الفضاء الأورومتوسطي.كما تسمح، وفق الوزير، باستعمال مواد أولية ومكونات قادمة من دول مختلفة داخل المنطقة مع اعتبارها منشأ واحدًا، بما يعززويخفض منويرفع، خاصة في قطاعاتوقواعد تراكم المنشأ هي أحكام في اتفاقيات التجارة الحرة تسمح للدول الأعضاء باعتبار المواد والمكونات المستوردة من دولة شريكة كأنها منتجة محليًا عند تصنيع منتج نهائي، بما يسهل اكتساب السلعة لصفةوالحصول على إعفاءات جمركية.وأوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أنعرف تطورًا نوعيًا مقارنة بالنظام السابق، من خلال اعتمادوملاءمة لواقع سلاسل القيمة الحديثة، حيث تملعديد المنتجات الفلاحية والغذائية معللبلاد، وعلى رأسهاوأضاف أنه يشترط، بما يمنع كليًا إسناد منشأ تونسي لمنتجات غير تونسية، بما في ذلك، وفي المقابل تمبالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية، مع السماح باستخدام مكونات تكنولوجية مستوردة دون فقدان صفة المنشأ.كما استفادتمن تبسيط قواعد التحويل، فيما منحتمرونة أكبر في التزود بالمواد الأولية المستوردة، وهو ما يفتح آفاقًا حقيقية أمام المؤسسات التونسية لاكتساب صفة المنشأ وتعزيز صادراتها نحو الأسواق الأوروبية. وتم أيضًا إقرارفي قطاعتقوم على قاعدة التحويل الواحدة لمدةوبحجم جملي يناهزوذكّر وزير التجارة بالأهمية البالغة التي تكتسيها، بأبعادها التاريخية والثقافية، خاصة في ظل اقتصاد عالمي يقوم علىوبيّن أن، التي يفوق عدد مستهلكيها، تمثل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، لا سيما، حيث تستأثر بحواليويعد، بما يفوقوقرابة. وقد شهدت المبادلات التجارية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الصادرات حواليمقابل، وهو ما انعكس إيجابيًا على الميزان التجاري بنسبة تغطية تجاوزت في بعض الحالات، مدعومة بفوائض تجارية مع عديد البلدان الأوروبية، من بينها