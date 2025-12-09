تقدم إنجاز عدد من مشاريع وبرامج التحول الرقمي محور جلسة عمل لوزيرة العدل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693881ea261571.07507404_nojpmlfqkgieh.jpg width=100 align=left border=0>

خصّصت جلسة العمل التي أشرفت عليها اليوم الثلاثاء وزيرة العدل ليلى جفّال بمقر الوزارة، لاستعراض تقدم إنجاز عدد من مشاريع وبرامج التحول الرقمي، طبق خطّة العمل المدرجة ضمن مشروع المخطط القطاعي للعدل للفترة 2026-2030.



وأكّدت الوزيرة بالمناسبة، على ضرورة التسريع في نسق إنجاز هذه المشاريع، بما يتلائم مع أولويات وبرامج الدولة وسياساتها العمومية، المرتكزة على تعزيز الشفافية وتقريب الخدمات من المواطن ومن منظوري الوزارة.









كما دعت، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل، إلى مزيد الحرص على تنسيق الجهود مع مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، لإضفاء أكبر قدر من النجاعة لتحقيق الأهداف المرسومة.





