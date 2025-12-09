كأس العرب قطر 2025: مدرب المنتخب الأردني يشيد بمستوى اللاعبين ومدرب مصر يتحسر على وداع المسابقة

أشاد جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، بالمستوى العالي الذي قدّمه لاعبوه خلال الفوز المستحق على المنتخب المصري بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ملعب البيت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب قطر 2025.



وتمكن المنتخب الأردني من إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، فيما ودّع المنتخب المصري المسابقة من مرحلتها الأولى بعدما جمّع نقطتين فقط من تعادلين أمام الكويت والإمارات.



السلامي: "النشامى" جاهزون لمواصلة المشوار



أبو زريق: الفوز نتيجة أداء جماعي وثقة الجهاز الفني



طولان: نتحمل المسؤولية وغياب التحضير أثر على الأداء



أكد السلامي، خلال المؤتمر الصحفي، أن منتخب بلادهبعد سيطرة واضحة على مجريات اللقاء، مبرزًا أن المباراة كانت مناسبة مثالية لإشراكبهدف تجهيزها للمواعيد القادمة.وأضاف أن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيارواكتسبوا خبرة مهمة، مشيرًا إلى أن طموحات المنتخب الأردني كبيرة ويسعى الفريق للتقدم بثبات نحو الأدوار المتقدمة من البطولة.وعبّر، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالأداء الجماعي، معتبرًا أن مواجهة مصر كانت فرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في الجولتين السابقتين بعد ضمان التأهل.وأكد أن اللاعبينوقدّموا عرضًا مميزًا أمام منتخب صاحب وزن كروي كبير على الساحة العربية.في المقابل، أعرب، مدرب المنتخب المصري، عنبعد الخروج المبكر، معتبرًا أن فريقه لم يقدم الأداء المطلوب في مباراة حاسمة.وأوضح طولان أن المنتخب واجهوغيابًا للدعم الفني الكافي، لافتًا إلى أنقبل البطولة أثّر على جاهزية اللاعبين.وشدد قائلاً: