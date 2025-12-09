Babnet   Latest update 22:09 Tunis

كأس العرب قطر 2025: مدرب المنتخب الأردني يشيد بمستوى اللاعبين ومدرب مصر يتحسر على وداع المسابقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693447bc9bf786.86835364_jqekphgimfnol.jpg width=100 align=left border=0>
جمال السلامي مدرب المنتخب الأردني
Publié le Mardi 09 Decembre 2025
      
أشاد جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، بالمستوى العالي الذي قدّمه لاعبوه خلال الفوز المستحق على المنتخب المصري بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ملعب البيت ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب قطر 2025.

وتمكن المنتخب الأردني من إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة (9 نقاط) بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، فيما ودّع المنتخب المصري المسابقة من مرحلتها الأولى بعدما جمّع نقطتين فقط من تعادلين أمام الكويت والإمارات.



السلامي: "النشامى" جاهزون لمواصلة المشوار

أكد السلامي، خلال المؤتمر الصحفي، أن منتخب بلاده استحق الفوز بعد سيطرة واضحة على مجريات اللقاء، مبرزًا أن المباراة كانت مناسبة مثالية لإشراك عناصر جديدة بهدف تجهيزها للمواعيد القادمة.

وأضاف أن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار قدّموا أداءً قويًا واكتسبوا خبرة مهمة، مشيرًا إلى أن طموحات المنتخب الأردني كبيرة ويسعى الفريق للتقدم بثبات نحو الأدوار المتقدمة من البطولة.

أبو زريق: الفوز نتيجة أداء جماعي وثقة الجهاز الفني

وعبّر محمد أبو زريق، المتوّج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، عن سعادته بالأداء الجماعي، معتبرًا أن مواجهة مصر كانت فرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في الجولتين السابقتين بعد ضمان التأهل.

وأكد أن اللاعبين كانوا في مستوى الثقة وقدّموا عرضًا مميزًا أمام منتخب صاحب وزن كروي كبير على الساحة العربية.

طولان: نتحمل المسؤولية وغياب التحضير أثر على الأداء

في المقابل، أعرب حلمي طولان، مدرب المنتخب المصري، عن خيبة أمله بعد الخروج المبكر، معتبرًا أن فريقه لم يقدم الأداء المطلوب في مباراة حاسمة.

وأوضح طولان أن المنتخب واجه ضعفًا في التحضير وغيابًا للدعم الفني الكافي، لافتًا إلى أن تواصل مباريات الدوري المصري قبل البطولة أثّر على جاهزية اللاعبين.

وشدد قائلاً:
"أتحمل كامل المسؤولية عن النتائج غير المرضية، فهي لا تليق باسم ومكانة المنتخب المصري. ويجب على الاتحاد المصري للكرة مراجعة التحضيرات قبل أي مشاركة مستقبلية."


Babnet

