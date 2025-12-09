وزارة العدل تنفي إنهاء مذكرة التفاهم مع الرابطة وتدعو إلى احترام الالتزامات التعاقدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65676f09cb7834.25391274_kehlomqgipjfn.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت مصادر من وزارة العدل أنه لا وجود لأي قرار بإنهاء مذكرة التفاهم المبرمة مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتاريخ 10 جويلية 2015، وذلك خلافًا لما ورد في بعض البيانات الصادرة عن الرابطة وعدد من فروعها الجهوية بشأن تعطل العمل بالمذكرة المنظمة لزيارات السجون.



وأوضحت الوزارة في بلاغ تلقينا نسخة منه, أنّها رصدت، في أكثر من مناسبة، إخلالات نسبت إلى الرابطة تتعلق بعدم احترام مقتضيات المذكرة وخاصة أحكام الفصلين الثامن والتاسع، بما في ذلك الحياد والشفافية في التعامل مع المعطيات المستقاة من داخل المؤسسات السجنية، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ترويج معطيات غير دقيقة بشأن وضعيات بعض المساجين دون اتباع المسار الإجرائي المنصوص عليه.









وشددت وزارة العدل على تمسكها بضمان حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية واعتماد معايير الشفافية والممارسات الفضلى، مؤكدة في المقابل دعوتها للرابطة إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم لضمان استمرارية العمل بها.