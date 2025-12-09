كاس العرب 2025- الجزائر تفوز على العراق 2-0 وتبلغ الدور ربع النهائي

تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم (أ') إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب فيفا 2025 بعد فوزه اليوم الثلاثاء على المنتخب العراقي بنتيجة 2 – 0 على أرضية ملعب خليفة الدولي بالدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.



سجّل هدفي الجزائر كل من:



مواجهات الدور ربع النهائي



في الدقيقة 45في الدقيقة 47 (ضربة مرمى)ولعب المنتخب العراقي منقوصًا منذ الدقيقةبعد طرد اللاعببفضل هذا الفوز، وهو الثاني للمنتخب الجزائري بعد الانتصار على البحرين (5 – 1) والتعادل مع السودان (0 – 0)، أنهى أبناء المدربدور المجموعات في، يليه العراق بـ، ليصعد المنتخبان معًا إلى الدور ربع النهائي.وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، فازتعلىبنتيجة، لتنهي مشاركتها في المركز الثالث بـ، بينما احتلت السودان المركز الرابع بنقطة وحيدة.تُجرى مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، وتكون المواجهات على النحو التالي:– ملعب البيت (18:30)– ملعب التربية (15:30)تبلغ مكافأة بطل كأس العرب أكثر من، في حين يتحصل الوصيف على ما يزيد عن