كاس العرب 2025- الجزائر تفوز على العراق 2-0 وتبلغ الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693878d8301f83.27809248_pgnhiemoflqjk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 20:27
      
تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم (أ') إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب فيفا 2025 بعد فوزه اليوم الثلاثاء على المنتخب العراقي بنتيجة 2 – 0 على أرضية ملعب خليفة الدولي بالدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

سجّل هدفي الجزائر كل من:



* أمين توغاي في الدقيقة 45
* سعد نتيق في الدقيقة 47 (ضربة مرمى)

ولعب المنتخب العراقي منقوصًا منذ الدقيقة 4 بعد طرد اللاعب حسين السعدي.


بفضل هذا الفوز، وهو الثاني للمنتخب الجزائري بعد الانتصار على البحرين (5 – 1) والتعادل مع السودان (0 – 0)، أنهى أبناء المدرب مجيد بوقرة دور المجموعات في المركز الأول برصيد 7 نقاط، يليه العراق بـ 6 نقاط، ليصعد المنتخبان معًا إلى الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، فازت البحرين على السودان بنتيجة 3 – 1، لتنهي مشاركتها في المركز الثالث بـ 3 نقاط، بينما احتلت السودان المركز الرابع بنقطة وحيدة.

مواجهات الدور ربع النهائي

تُجرى مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، وتكون المواجهات على النحو التالي:

* الجزائر × الإمارات – ملعب البيت (18:30)
* الأردن × العراق – ملعب التربية (15:30)


تبلغ مكافأة بطل كأس العرب أكثر من 7 ملايين دولار، في حين يتحصل الوصيف على ما يزيد عن 4 ملايين دولار.


