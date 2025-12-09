كاس العرب 2025- الجزائر تفوز على العراق 2-0 وتبلغ الدور ربع النهائي
تأهل المنتخب الجزائري لكرة القدم (أ') إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب فيفا 2025 بعد فوزه اليوم الثلاثاء على المنتخب العراقي بنتيجة 2 – 0 على أرضية ملعب خليفة الدولي بالدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
سجّل هدفي الجزائر كل من:
* أمين توغاي في الدقيقة 45
* سعد نتيق في الدقيقة 47 (ضربة مرمى)
ولعب المنتخب العراقي منقوصًا منذ الدقيقة 4 بعد طرد اللاعب حسين السعدي.
بفضل هذا الفوز، وهو الثاني للمنتخب الجزائري بعد الانتصار على البحرين (5 – 1) والتعادل مع السودان (0 – 0)، أنهى أبناء المدرب مجيد بوقرة دور المجموعات في المركز الأول برصيد 7 نقاط، يليه العراق بـ 6 نقاط، ليصعد المنتخبان معًا إلى الدور ربع النهائي.
وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، فازت البحرين على السودان بنتيجة 3 – 1، لتنهي مشاركتها في المركز الثالث بـ 3 نقاط، بينما احتلت السودان المركز الرابع بنقطة وحيدة.
مواجهات الدور ربع النهائيتُجرى مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، وتكون المواجهات على النحو التالي:
* الجزائر × الإمارات – ملعب البيت (18:30)
* الأردن × العراق – ملعب التربية (15:30)
تبلغ مكافأة بطل كأس العرب أكثر من 7 ملايين دولار، في حين يتحصل الوصيف على ما يزيد عن 4 ملايين دولار.
