كأس العرب قطر 2025: الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل إلى الدور ربع النهائي

حسم المنتخب الإماراتي تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025، بعد فوزه على المنتخب الكويتي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي احتضنها ملعب 974 مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.



تفاصيل الأهداف





* يحيى الغساني: الدقيقة 16 والدقيقة 18



* نيكولاس خيمينيز: الدقيقة 66

* فهد الهاجري (الكويت): الدقيقة 59



وضعية الترتيب

رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف المنتخب الأردني المتصدر برصيد 9 نقاط.

أما منتخب الكويت، فتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف المنتخب المصري الذي أنهى الدور الأول في المركز الثالث.

