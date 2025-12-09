Babnet   Latest update 18:49 Tunis

كأس العرب قطر 2025: الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل إلى الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693858911e4513.40772501_epqkfhjnilogm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 18:11 قراءة: 0 د, 31 ث
      
حسم المنتخب الإماراتي تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025، بعد فوزه على المنتخب الكويتي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي احتضنها ملعب 974 مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

تفاصيل الأهداف


* يحيى الغساني: الدقيقة 16 والدقيقة 18

* نيكولاس خيمينيز: الدقيقة 66
* فهد الهاجري (الكويت): الدقيقة 59

وضعية الترتيب

رفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف المنتخب الأردني المتصدر برصيد 9 نقاط.
أما منتخب الكويت، فتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف المنتخب المصري الذي أنهى الدور الأول في المركز الثالث.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319976


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
20°-12
20°-12
19°-13
  • Avoirs en devises
    24673,9

  • (09/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41843 DT        1$ =2,93316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :