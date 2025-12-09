كأس العرب قطر 2025: الإمارات تفوز على الكويت وتتأهل إلى الدور ربع النهائي
حسم المنتخب الإماراتي تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025، بعد فوزه على المنتخب الكويتي بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي احتضنها ملعب 974 مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
تفاصيل الأهداف
تفاصيل الأهداف
* يحيى الغساني: الدقيقة 16 والدقيقة 18
* نيكولاس خيمينيز: الدقيقة 66
* فهد الهاجري (الكويت): الدقيقة 59
وضعية الترتيبرفع منتخب الإمارات رصيده إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف المنتخب الأردني المتصدر برصيد 9 نقاط.
أما منتخب الكويت، فتوقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف المنتخب المصري الذي أنهى الدور الأول في المركز الثالث.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319976