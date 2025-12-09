Babnet   Latest update 18:49 Tunis

كأس العرب: المنتخب المصري ينهزم أمام الأردن بثلاثية نظيفة ويودّع المسابقة من الدور الأول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6938575cd29594.41817100_kfnoghmeilqjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 18:07 قراءة: 1 د, 30 ث
      
انهزم المنتخب المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام المنتخب الأردني بنتيجة 0 – 3، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

تفاصيل الأهداف


سجّل ثلاثية الأردن كلّ من:


* محمد أبو حشيش في الدقيقة 19
* محمد أبو رزيق "شرارة" في الدقيقة 41
* علي علوان في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء

التأهل والترتيب

أنهى المنتخب الأردني دور المجموعات بـ 9 نقاط كاملة متصدرًا المجموعة ومتأهلاً إلى ربع النهائي. وفي المقابل، ودّع المنتخب المصري المسابقة من الدور الأول بعد خسارته اليوم وتعادل الإمارات مع الكويت بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت في التوقيت نفسه.

وحجز المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل الثانية بعد إنهائه الدور الأول في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

نتائج المجموعة الثالثة

الجولة الثالثة – الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

* الأردن × مصر: 3 – 0
* الإمارات × الكويت: 3 – 1

الجولة الأولى

* الثلاثاء 2 ديسمبر 2025: مصر × الكويت 1 – 1
* الأربعاء 3 ديسمبر 2025: الأردن × الإمارات 2 – 1

الجولة الثانية – السبت 6 ديسمبر 2025

* الأردن × الكويت 3 – 1
* الإمارات × مصر 1 – 1

الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة

| الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه |
| ------------ | - | - | - | - | -- | -- | ---- |
| الأردن | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| الإمارات | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| مصر | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| الكويت | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319975


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet20°
14° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
20°-12
20°-12
19°-13
  • Avoirs en devises
    24673,9

  • (09/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41843 DT        1$ =2,93316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :