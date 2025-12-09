كأس العرب: المنتخب المصري ينهزم أمام الأردن بثلاثية نظيفة ويودّع المسابقة من الدور الأول
انهزم المنتخب المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام المنتخب الأردني بنتيجة 0 – 3، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.
تفاصيل الأهداف
سجّل ثلاثية الأردن كلّ من:
* محمد أبو حشيش في الدقيقة 19
* محمد أبو رزيق "شرارة" في الدقيقة 41
* علي علوان في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء
التأهل والترتيبأنهى المنتخب الأردني دور المجموعات بـ 9 نقاط كاملة متصدرًا المجموعة ومتأهلاً إلى ربع النهائي. وفي المقابل، ودّع المنتخب المصري المسابقة من الدور الأول بعد خسارته اليوم وتعادل الإمارات مع الكويت بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جرت في التوقيت نفسه.
وحجز المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل الثانية بعد إنهائه الدور الأول في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
نتائج المجموعة الثالثة
الجولة الثالثة – الثلاثاء 9 ديسمبر 2025* الأردن × مصر: 3 – 0
* الإمارات × الكويت: 3 – 1
الجولة الأولى* الثلاثاء 2 ديسمبر 2025: مصر × الكويت 1 – 1
* الأربعاء 3 ديسمبر 2025: الأردن × الإمارات 2 – 1
الجولة الثانية – السبت 6 ديسمبر 2025* الأردن × الكويت 3 – 1
* الإمارات × مصر 1 – 1
الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة| الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه |
| ------------ | - | - | - | - | -- | -- | ---- |
| الأردن | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| الإمارات | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| مصر | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| الكويت | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
