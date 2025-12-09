كأس العرب: المنتخب المصري ينهزم أمام الأردن بثلاثية نظيفة ويودّع المسابقة من الدور الأول

انهزم المنتخب المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء أمام المنتخب الأردني بنتيجة 0 – 3، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.



تفاصيل الأهداف



التأهل والترتيب



نتائج المجموعة الثالثة



الجولة الثالثة – الثلاثاء 9 ديسمبر 2025



الجولة الأولى



الجولة الثانية – السبت 6 ديسمبر 2025



الترتيب النهائي للمجموعة الثالثة



سجّل ثلاثية الأردن كلّ من:في الدقيقة 19في الدقيقة 41في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاءأنهى المنتخب الأردني دور المجموعاتمتصدرًا المجموعة ومتأهلاً إلى ربع النهائي. وفي المقابل، ودّع المنتخب المصري المسابقة منبعد خسارته اليوم وتعادل الإمارات مع الكويت بنتيجةفي المباراة التي جرت في التوقيت نفسه.وحجزبطاقة التأهل الثانية بعد إنهائه الدور الأول في المركز الثاني برصيد* الأردن × مصر:* الإمارات × الكويت:* الثلاثاء 2 ديسمبر 2025: مصر × الكويت* الأربعاء 3 ديسمبر 2025: الأردن × الإمارات* الأردن × الكويت* الإمارات × مصر| الفريق | ن | ل | ف | ت | هـ | له | عليه || ------------ | - | - | - | - | -- | -- | ---- || 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 || 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 || 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 || 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |