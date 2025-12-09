المدرب أمين الباجي يكشف لـ "وات" عن أهداف شبيبة العمران بعد تعيينه مدربا أولا للفريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693844478a13a5.09358740_konfmhlegipjq.jpg width=100 align=left border=0>

أكد المدرب أمين الباجي تعيينه على رأس الاطار الفني لشبيبة العمران، معربا عن شكره وتقديره للثقة التي لمسها من طرف الهيئة المديرة للنادي وعلى رأسها رئيس الجمعية اضافة الى المدير الرياضي.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أنّ العقد الممضى بينه وبين شبيبة العمران يمتد الى نهاية الموسم الجاري، لافتا النظر أنّ الهدف الأساسي المتفق عليه هو ضمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الأولى للعام الثاني على التوالي.

يذكر أنّ أمين الباجي، الذي خلف محمد العرعوري، سبق له أن درّب أكثر من فريق على غرار الأولمبي للنقل والنجم الخلادي وهو حاصل على شهادة "الكاف أ"





يشار الى ان شبيبة العمران تحتل المركز 11 برصيد 16 نقطة من اربعة انتصارات واربعة تعادلات وسبع هزائم بعد مضي 15 جولة من البطولة.