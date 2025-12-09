توزر: تنظيم سلسلة أنشطة تحسيسية حول الذكاء الاصطناعي وبعث المشاريع لفائدة منظوري مركز التكوين المهني والعمل المستقل

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/jerid1040.jpg width=100 align=left border=0>

ينفّذ مركز التكوين المهني والعمل المستقل بتوزر في الفترة الحالية سلسلة أنشطة تحسيسية حول الذكاء الاصطناعي وبعث المشاريع لفائدة المتكونين بالمراحل النهائية في اختصاصات تقني في الصيانة الصناعية، وتقني في صيانة أجهزة الميكرو إعلامية، وفق المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز وريدة يحي.

وأوضحت يحي، في تصريح لوكالة "وات"، أن سلسلة الأنشطة التحسيسية تنفّذ عن طريق خبراء في الإعلامية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر، ووكالة النهوض بالصناعة للتعريف بالتكنولوجيات الحديثة وتقريبها من ذهن المتكونين بغاية تطوير مهاراتهم ومعارفهم، بما ييسر اندماجهم في سوق الشغل.

وأضافت أن هذه السلسلة مكّنت المتكونين من التعرف عن كثب على بعض التجارب وفضاءات التكوين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية، وخاصة على عدد من المشاريع الصغرى التي تنفذها هذه المؤسسة الجامعية في المجال التكنولوجي.





وقد ساهمت هذه الأنشطة، التي نفذت خلال الأسبوعين الأخيرين، في التعريف بكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في بعض المهن وكذلك طرق الحماية، بما يفتح آفاقا طيبة لخريجي المركز في مجال سوق الشغل لاسيما للراغبين في بعث مشاريع خاصة، فضلا عن تأمين تواصلهم مع سوق الشغل الوطنية والخارجية، وتطوير مهاراتهم في ما يتعلق بمنظومة بعث المشاريع وامتلاك الآليات للاندماج في سوق الشغل، وفق نفس المصدر.



ويستعد المركز لإطلاق دورة تكوين جديدة في فيفري 2026، والتي انطلقت عمليات التسجيل لها عن بعد يوم 8 ديسمبر الجاري لتتواصل إلى موفى نفس الشهر في 5 اختصاصات هي كهرباء ميكانيكي، ومركب مصلح في التبريد، وعون في صناعة الملابس، وتقني في الصيانة الصناعية، وتقني في صيانة أجهزة الميكرو الإعلامية.