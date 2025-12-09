قابس : فقرات متنوعة تؤثث الدورة الثالثة لأيام الواحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت اليوم المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بقابس نعيمة الهدار في جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية قبس وخصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية للدورة الثالثة لأيام الواحة التي تنظمها جمعية فوكيس قابس، عن الشروع في وقت قريب في عقد الجلسات العلمية الخاصة بتسجيل واحات قابس في التراث الوطني ليتم بعد ذلك العمل على ادراجها ضمن قائمة التراث العالمي.



وأكد والي قابس رضوان نصيبي الذي أشرف على هذه الجلسة الأهمية التي يمثلها هذا المشروع، مبينا أن تظاهرة أيام الواحة وغيرها من التظاهرات المماثلة من شأنها ان تساعد على تحقيق هذا البرنامج الهام.





وستنتظم الدورة الثالثة لأيام الواحة من 11 الى 14 ديسمبر الجاري وستتضمن فقرات ثقافية متنوعة تتوزع بين معتمديات قابس المدينة وقابس الغربية وقابس الجنوبية ومن بينها معرض" سلة الواحة " لمامية تقتق الذي سيقام بمقر جمعية فوكيس قابس وعرض الاقامة الفنية للفنان سيف فرج في يوم الافتتاح.



كما سيتم في هذه الدورة تنظيم حلقة نقاش بفضاء الشالة بشنني حول المياه في ظل التغيرات المناخية وعرض الاقامة الفنية للفنان نجيب بلحاج في متحف العادات والتقاليد الشعبية بقابس وعرض الاقامة الفنية للفنانة هالة لمين في " اقامة ك " فيما سيكون لأحباء الموسيقى عرض فني بفضاء الشالة للفنان نضال يحياوي.

كما يشتمل برنامج هذه الدورة التي تندرج ضمن الجهود التي تبذلها جمعية فوكيس قابس للمحافظة على الواحات على جولة في واحة تبلبو وستختتم بفعالية " مطبخ الواحة " بضيعة فلاحية بشنني.



