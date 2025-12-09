Babnet   Latest update 17:14 Tunis

تونس تسجل يوميا 3 وفيات و19 جريحا نتيجة 14 حادثا مروريا بكلفة تتجاوز 1 فاصل 7 مليار دينار سنويا (مصدر أمني)

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/chahinaaa1806152.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 16:08 قراءة: 1 د, 7 ث
      
أفاد رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، اليوم الثلاثاء، بأن تونس تشهد يوميًا 14 حادث مرور يخلف 3 وفيات و19 جريحًا، في وقت تتجاوز فيه الكلفة الاقتصادية لحوادث الطرقات 1,7 مليار دينار سنويًا.

اتجاهات الحوادث وإحصائيات المرصد


أوضح الشعباني، في تصريح إعلامي خلال الدورة 16 للمجلس الوطني لسلامة المرور بالعاصمة، أنه رغم تسجيل انخفاض بنسبة 10 في عدد الحوادث وفي عدد الجرحى، فقد تم في المقابل تسجيل ارتفاع بنسبة 5 في عدد قتلى حوادث المرور.


وأشار إلى أنّ المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور (منذ بداية السنة إلى نهاية نوفمبر المنقضي) تُظهر أن الحوادث أصبحت أكثر فتكًا وخطورة، لاسيما أن مستعملي الدراجات النارية يمثلون 40 من إجمالي الوفيات، فيما تبلغ وفيات المترجلين 23 .

الدراجات النارية… إشكالية بارزة

أكد الشعباني أن من بين مليوني دراجة نارية في تونس، لا يتجاوز عدد الدراجات المسجلة رسميًا 20 ألفًا فقط لدى وكالات النقل البري، مشيرًا إلى أن أغلب سائقي الدراجات لا يمتلكون رخص سياقة.

كما ذكّر بأن استعمال الدراجة النارية لنقل الأشخاص يعد مخالفة قانونية ويصنّف ضمن "نقل أشخاص في عربة غير معدّة للغرض".

دعوات لمعالجة السلوكيات الخطرة وحماية المترجلين

دعا المسؤول الأمني إلى ضرورة معالجة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتحرير الأرصفة التي أظهرت المعاينات الميدانية أن 50 منها محتلة بسيارات أو بانتصاب فوضوي، إضافة إلى تعزيز دور السلطة الجهوية في حماية المترجلين، وفق ما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319962


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-13
20°-13
20°-12
20°-12
19°-13
  • Avoirs en devises
    24673,9

  • (09/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41843 DT        1$ =2,93316 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :