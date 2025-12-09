تونس تسجل يوميا 3 وفيات و19 جريحا نتيجة 14 حادثا مروريا بكلفة تتجاوز 1 فاصل 7 مليار دينار سنويا (مصدر أمني)

أفاد رئيس الفرع الإقليمي بالوسط الغربي لسلامة المرور، العميد هيثم الشعباني، اليوم الثلاثاء، بأن تونس تشهد يوميًا 14 حادث مرور يخلف 3 وفيات و19 جريحًا، في وقت تتجاوز فيه الكلفة الاقتصادية لحوادث الطرقات 1,7 مليار دينار سنويًا.



اتجاهات الحوادث وإحصائيات المرصد



الدراجات النارية… إشكالية بارزة



دعوات لمعالجة السلوكيات الخطرة وحماية المترجلين



أوضح الشعباني، في تصريح إعلامي خلال الدورة 16 للمجلس الوطني لسلامة المرور بالعاصمة، أنه رغم تسجيلفي عدد الحوادث وفي عدد الجرحى، فقد تم في المقابل تسجيلوأشار إلى أنّ المعطيات الصادرة عن(منذ بداية السنة إلى نهاية نوفمبر المنقضي) تُظهر أن الحوادث أصبحت، لاسيما أنيمثلون، فيما تبلغأكد الشعباني أن من بينفي تونس، لا يتجاوز عدد الدراجات المسجلة رسميًافقط لدى وكالات النقل البري، مشيرًا إلى أن أغلب سائقي الدراجات لا يمتلكونكما ذكّر بأنيعد مخالفة قانونية ويصنّف ضمن "نقل أشخاص في عربة غير معدّة للغرض".دعا المسؤول الأمني إلى ضرورة، والتي أظهرت المعاينات الميدانية أنمحتلة بسيارات أو بانتصاب فوضوي، إضافة إلىفي حماية المترجلين، وفق ما تنص عليه