كأس القارات للأندية فيفا قطر 2025: الإعلان عن اكتمال جميع الاستعدادات لاستضافة المباريات الثلاث الختامية من البطولة

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية فيفا قطر 2025 عن اكتمال جميع الاستعدادات لاستضافة المباريات الثلاث الختامية من البطولة.



وفي مؤتمر صحفي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، أكدت اللجنة المحلية المنظمة أن هذه النسخة تحظى باهتمام واسع من جماهير المنطقة والعالم، ما يعكس الزخم الكبير الذي تكتسبه البطولة قبل انطلاق مبارياتها.



وستقام مباريات البطولة على ملعب أحمد بن علي في أيام 10 و13 و17 ديسمبر الجاري، خلال أيام الراحة من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2025.وفي هذا الإطار، أكد حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للتسويق والترويج والشؤون التجارية باللجنة المحلية المنظمة أن هناك إقبال جيد على بيع تذاكر المباراة بين فلامنغو البرازيلي وكروز آزول المكسيكي وننتظر حضورا جيدا من الجماهير البرازيلية والمكسيكية، وهناك فعاليات خاصة بالجماهير يتم الإعداد لها من أجل حصولهم على تجربة مميزة والتعرف على الطابع المحلي والعربي.ومن جانبه، قال روبرتو غراسي، ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "نعلن اليوم جاهزيتنا لاستضافة ثالثة البطولات التي تنظمها قطر خلال هذه الفترة، ونحن نؤمن بقدرتها على استضافة أفضل البطولات في العالم بفضل بنيتها التحتية ذات المعايير العالمية".و كما أعلن منظمو البطولة أن استخدام مترو الدوحة سيكون مجانياً لحاملي تذاكر المباراة النهائية يوم 17 ديسمبر، والتي ستجمع باريس سان جيرمان مع الفائز من بطولة كأس التحدي فيفا قطر 2025. وسيوفر مترو الدوحة خدمات وصول شاملة ومباشرة إلى ملعب أحمد بن علي عبر محطة الرفاع على الخط الأخضر طوال أيام البطولة.ودعا القائمون على الحدث المشجعين القادمين من خارج قطر إلى الاستمتاع بالفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة المقامة في الدوحة خلال فترة إقامتهم.