سليانة: بلديات الجهة ترفع حوالي 1000 طنّ من فواضل البناء والأتربة خلال الشهر المنقضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63cd0e0f1985e7.51218093_iflkmnpejogqh.jpg width=100 align=left border=0>

رفعت بلديات ولاية سليانة خلال شهر نوفمبر المنقضي حوالي 4500 طنّ من الفضلات المنزلية و1000 طنّ من فواضل البناء والأتربة، وذلك في إطار تدخلاتها اليومية والأسبوعية والشهرية بكافة أحياء الجهة، وفق رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات فوزي الراجحي.

وبيّن الراجحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ الحملات لاتزال متواصلة، فضلا عن ضبط خطة جهوية بالاشتراك مع عدد من الإدارات الجهوية ومنها بالخصوص الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومع مكونات المجتمع المدني.

وتتضمن الخطّة حملات يومية تشمل رفع الفضلات المنزلية والكنس وقلع الأعشاب الطفيلية، وحملات أسبوعية تتمثّل في حملات نظافة مشتركة، وأخرى شهرية تشمل جهر الأودية وحملات نظافة على مستوى مداخل المدن.





و أكّد الراجحي أن التدخلات تشمل أيضا الاعتناء بمداخل المدن على غرار تنظيف الحواشي، وتفقد شبكة التنوير العمومي وتنظيف مفترق الطرقات، ومزيد العناية بالمساحات الخضراء، مشيرا إلى انعقاد عدة جلسات على المستوى الجهوي لمتابعة الوضع البيئي والحرص على تنفيذ الخطة الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة.