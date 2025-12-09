Babnet   Latest update 14:33 Tunis

سليانة: بلديات الجهة ترفع حوالي 1000 طنّ من فواضل البناء والأتربة خلال الشهر المنقضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63cd0e0f1985e7.51218093_iflkmnpejogqh.jpg width=100 align=left border=0>
صورة أرشيفية
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 14:11 قراءة: 0 د, 41 ث
      
رفعت بلديات ولاية سليانة خلال شهر نوفمبر المنقضي حوالي 4500 طنّ من الفضلات المنزلية و1000 طنّ من فواضل البناء والأتربة، وذلك في إطار تدخلاتها اليومية والأسبوعية والشهرية بكافة أحياء الجهة، وفق رئيس الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات فوزي الراجحي.
وبيّن الراجحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنّ الحملات لاتزال متواصلة، فضلا عن  ضبط خطة جهوية بالاشتراك مع عدد من الإدارات الجهوية ومنها بالخصوص الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومع مكونات المجتمع المدني.
وتتضمن الخطّة حملات يومية تشمل رفع الفضلات المنزلية والكنس وقلع الأعشاب الطفيلية، وحملات أسبوعية تتمثّل في حملات نظافة مشتركة، وأخرى شهرية تشمل جهر الأودية وحملات نظافة على مستوى مداخل المدن.

و أكّد الراجحي أن التدخلات تشمل أيضا الاعتناء بمداخل المدن على غرار تنظيف الحواشي، وتفقد شبكة التنوير العمومي وتنظيف مفترق الطرقات، ومزيد العناية بالمساحات الخضراء، مشيرا إلى انعقاد عدة جلسات على المستوى الجهوي لمتابعة الوضع البيئي والحرص على تنفيذ الخطة الجهوية للنظافة والعناية بالبيئة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319946


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet20°
20° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-13
20°-13
20°-12
20°-12
19°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2232,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :