غدا الاربعاء ... يوم توعوي تحسيسي حول تركيز أول منطقة نموذجية ب30 كلم /س بهدف تامين محيط المؤسسات التربوية من مخاطر الطريق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69380638344a47.93991688_imjglepqkhfno.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025
      
تنظم جمعية سفراء السلامة المرورية بالشراكة مع بلدية الكرم، غدا الاربعاء، يوما توعويا وتحسيسيا حول تركيز أول منطقة نموذجية ب30 كلم/س بمحيط مدرسة تونس الدولية بمنطقة حدائق قرطاج من ولاية تونس

ويندرج هذا اليوم في اطار مواصلة تنفيذ مشروع تأمين محيط المؤسسات التربوية من مخاطر الطريق وتفعيل التوجهات الجديدة الرامية الى اعتماد مقاربات حضرية أكثر أمانا للاطفال



كما يأتي هذا النشاط في اطار برنامج بلدية الكرم التي برمجت تركيز 19 منطقة 30كلم/س بمحيط المؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر ضمن برنامج التدخل للسلامة المرورية 2026/2025 الذي يهدف الى الحد من حوادث المرور وارساء شوارع صديقة للاطفال

وقد تم اختيار محيط مدرسة تونس الدولية، كأول نموذج للمنطقة 30كلم/س نظرا لما يتميز به من حركية مرورية مكلفة وارتفاع عدد مستعملي الطريق من الفئات الهشة خاصة الاطفال

وتضم هذه المنطقة مؤستتين ابتدائيتين ومدرسة اعدادية وروضة أطفال مما يجعله من أكثر الفضاءات التي تشهد تنقلا مكثفا للتلاميذ والاولياء والمسنين

ويتضمن برنامج هذا اليوم فقرات ميدانية وتكوينية موجهة للاطفال والاولياء وتوعية السائقين بضرورة احترام منطقة 30 كلم/ س
اضافة الى عرض التصاميم الجديدة والتهيئة النموذجية للارصفة المحاذية للمدرسة

ويعد تركيز هذه المنطقة 30كلم/س تجربة نموذجية رائدة في تونس تتنزل ضمن تصور عالمي جديد يهدف الى تصميم شوارع صديقة للاطفال ترتكز على حلول مبتكرة وعصرية وتساهم في تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى الاطفال المترجلين وتعزيز الاستخدام الآمن للطريق والرصيف وخلق بيئة حضرية آمنة ومريحة .


