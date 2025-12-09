Babnet   Latest update 11:25 Tunis

تونس تشارك برياضيين اثنين في بطولة العالم للأشرعة للأواسط بالبرتغال من 12 الى 20 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/planche_a_voile.67337.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية
Publié le Mardi 09 Decembre 2025
      
تشارك تونس برياضيين اثنين في بطولة العالم للأشرعة للأواسط التي تحتضنها مدينة فيلامورا بالبرتغال من 12 الى 20 ديسمبر الجاري، وفق ما أكده المدرب الوطني المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية للجامعة التونسية للأشرعة عادل عروة لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوضح عروة ان المشاركة التونسية ستكون ممثلة بكل من سيرين محجوب وادريس بن يعقوب اللذين سيخوضان مسابقة الفردي ألواح شراعية مسار اولمبي مضيفا ان ثنائي المنتخب التونسي شد الرحال الى البرتغال منذ 7 ديسمبر الجاري للدخول في تربص قبل اجراء منافسات البطولة المخصصة للفئة العمرية بين 12 و18 سنة للبطولة التي ستشهد مشاركة ما يناهز 400 رياضي يمثلون 70 دولة يتنافسون في 11 مسابقة.

وبين ان الهدف المعلن من المشاركة التونسية في بطولة العالم للاواسط هو حسن الاعداد للمواعيد القادمة التي تبقى أهمهما المسابقات التأهيلية الى الالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.

من جهة اخرى، صرح المكلف بتسيير الادارة الفنية الوطنية للجامعة ان الثنائي ريان البريكي وفريدة ستهم ضمن رسميا التأهل الى الالعاب الاولمبية للشباب المقررة صائفة 2026 بالعاصمة السينيغالية داكار.


