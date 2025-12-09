الرابطة الثانية - هلال الرديف يعلن فك علاقته التعاقدية مع المدرب عثمان الشهايبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6937e672e55130.74401202_mnqihefjkoplg.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الهلال الرياضي بالرديف الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عن إنهاء علاقته التعاقدية مع مدرب فريق الاكابر عثمان الشهايبي.

وقال النادي في بلاغ نشره على صفحته الرسمية ان هذا الانفصال ياتي لأسباب عائلية حالت دون مواصلة التجربة التدريبية لعثمان الشهايبي خلال المرحلة القادمة.

واضاف انه سيتم الإعلان عن الإطار الفني الجديد في أقرب الآجال.





وكان هلال الرديف انهزم امام مضيفه مستقبل القصرين 1-2 يوم الاحد الماضي لحساب الجولة الثانية عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثامن.