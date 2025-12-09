اجتماع هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بوزارة التجهيز

عقدت هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يوم الاثنين اجتماعا ترأسه وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري، وذلك في إطار متابعة سير إنجاز هذا البرنامج.



وتم بالمناسبة استعراض تقدم الإنجاز الخاص بالجيل الأول من البرنامج، الذي شمل 155 حيًا بكلفة تقدر ب619,037 مليون دينار قصد تحسين ظروف عيش المتساكنين، وفق ماجاء في بلاغ لوزارة التجهيز.



كما تمت متابعة تقدم مشاريع الجيل الثاني، الذي يشمل 160 حيًا بكلفة 841,9 مليون دينار، وتناول الاجتماع الإشكاليات التي تعترض التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بطلبات البلديات لتوفير إعتمادات تكميلية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.ودعا الوزير إلى مزيد إحكام ضبط روزنامة تنفيذ الجيل الثاني من البرنامج، والعمل على المحافظة على نسق الإنجاز والتسريع في مختلف عناصر البرنامج، خاصة منها الدراسات المتبقية والسعي المتواصل لفظ الإشكاليات المطروحة.كما أوصي بإعداد دراسات جدوى مستقبلا بالنسبة للمشاريع المقترحة في إطار مخطط التنمية اللإقتصادية و الإجتماعية 2026-2030.وقد حضر هذا الاجتماع رئيس الديوان قيس بالضياف وأعضاء هيئة قيادة البرنامج وممثلو مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية والمدير العام للإسكان والرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، والمساهمون في تمويل البرنامج، وثلة من إطارات الوزارة والوكالة.