Babnet   Latest update 08:05 Tunis

اجتماع هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية بوزارة التجهيز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6937b777b0ec35.22058776_pjkngemoihlfq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Decembre 2025 - 07:43 قراءة: 0 د, 55 ث
      
عقدت هيئة قيادة برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية يوم الاثنين اجتماعا ترأسه وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري، وذلك في إطار متابعة سير إنجاز هذا البرنامج.

وتم بالمناسبة استعراض تقدم الإنجاز الخاص بالجيل الأول من البرنامج، الذي شمل 155 حيًا بكلفة تقدر ب619,037 مليون دينار قصد تحسين ظروف عيش المتساكنين، وفق ماجاء في بلاغ لوزارة التجهيز.



كما تمت متابعة تقدم مشاريع الجيل الثاني، الذي يشمل 160 حيًا بكلفة 841,9 مليون دينار، وتناول الاجتماع الإشكاليات التي تعترض التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بطلبات البلديات لتوفير إعتمادات تكميلية والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

ودعا الوزير إلى مزيد إحكام ضبط روزنامة تنفيذ الجيل الثاني من البرنامج، والعمل على المحافظة على نسق الإنجاز والتسريع في مختلف عناصر البرنامج، خاصة منها الدراسات المتبقية والسعي المتواصل لفظ الإشكاليات المطروحة.
كما أوصي بإعداد دراسات جدوى مستقبلا بالنسبة للمشاريع المقترحة في إطار مخطط التنمية اللإقتصادية و الإجتماعية 2026-2030.

وقد حضر هذا الاجتماع رئيس الديوان قيس بالضياف وأعضاء هيئة قيادة البرنامج وممثلو مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية والمدير العام للإسكان والرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني وممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، والمساهمون في تمويل البرنامج، وثلة من إطارات الوزارة والوكالة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319932


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 | 18 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:20
05:48
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
11° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
21°-13
20°-13
20°-13
18°-13
  • Avoirs en devises
    24653,1

  • (08/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41724 DT        1$ =2,93158 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/12)   2460,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :