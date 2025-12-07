Babnet   Latest update 14:34 Tunis

ديوان التونسيين بالخارج ينظم ندوة إعلامية حول آليات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لفائدة المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f493c5112f9e5.49305474_qpjnfegihmolk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 14:08
      
ينظم ديوان التونسيين بالخارج، بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، ندوة إعلامية حول آليات التمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لفائدة المستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك يوم 10 ديسمبر 2025.

وسيؤثث هذه التظاهرة الاقتصادية ممثل عن، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، عبر تقديم معلومات شاملة حول آليات التمويل المخصصة للتونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار بخط التمويل الإيطالي بقيمة 55 مليون يورو.



كما سيتم، خلال هذه الندوة تسهيل حصول المعنيين بالامر على التمويل لبعث مشاريع جديدة أوتطوير مؤسساتهم في تونس وشرح مختلف الحوافز وكيفية الانتفاع بها.

يذكر، أن خط التمويل الإيطالي بقيمة 55 مليون يورو، هو مبادرة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية لتمويل الاستثمارات واقتناء المعدات (خاصة من إيطاليا) وتمويل رأس المال العامل.

ويتميز بفوائد منخفضة ( 2.5% لليورو) وفترات سداد مرنة تصل الى 10 سنوات، ويتم الوصول إليه عبر البنوك التونسية بالتعاون بين الوكالة الإيطالية للتنمية والمنظمات التونسية على غرار (كونكت).


