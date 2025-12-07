Babnet   Latest update 14:34 Tunis

قابس : إحياء الذكرى 90 لوفاة المفكر المصلح الطاهر الحداد

Publié le Dimanche 07 Decembre 2025
      
أحيت يوم أمس السبت 6 ديسمبر 2025 دار الثقافة بالحامة بالتعاون مع جمعية نبض المرأة وجمعية قدماء النقابيين بقابس الذكرى 90 لوفاة المفكر المصلح الطاهر الحداد.

وتمت في الموكب الذي تم تنظيمه بالمناسبة قراءة فاتحة الكتاب على روح فقيد الحركة الاصلاحية ووضع إكليل من الزهور على نصبه التذكاري وتقديم مجموعة من المداخلات تركزت حول ما بقي من فكر الطاهر الحداد وحول الطاهر الحداد الزيتوني بعباءة الحداثة.

كما تم في هذه التظاهرة التي حضرها ممثلون عن السلط المحلية ومجموعة من المناضلين ومن النقابيين والمثقفين التطرق إلى الطاهر الحداد رجل الاصلاح ورمز الحداثة والى المرأة التونسية من الشريعة والمجتمع إلى القانون والمجتمع.


وتواصلت اليوم الأحد فعاليات إحياء الذكرى 90 لوفاة المصلح الطاهر الحداد وتضمن البرنامج عرض فيلم قصير من إنتاج نادي السينمائيين الهواة بعنوان " هوس " للسينمائي عبد الله عون ومداخلة لهذا المنتج حول الفكر الاصلاحي التونسي ومجلة الأحوال الشخصية.


