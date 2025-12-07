Babnet   Latest update 06:10 Tunis

رئيس الدّولة يسدي تعليماته بدعم أعضاء الفريق المكلّف بإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس بهدف الانتهاء خلال الأيّام القادمة من إعداد التقرير النهائي

Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 06:10
      
استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس بقصر قرطاج، أعضاء الفريق الذين كلّفهم بإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس، حيث تمّ تناول جملة من الحلول الآنيّة لوضع حدّ لهذه الكارثة البيئيّة

وأكّد رئيس الدّولة وفق بلاغ لمصالح الرئاسة، أنّه يُتابع الوضع يوميّا ،مُكْبرًا ما أظهره أهالي قابس من وعي وطني عميق ،ومُثنيا على العمل الذي يُواصل هذا الفريق القيام به، ومُشيرا إلى أنّ هذه الحلول يجب أن تتنزّل في إطار رؤية استراتيجية شاملة للأوضاع البيئيّة في كافّة أنحاء البلاد



وذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ الوضع لم يكن ليصل إلى هذا الحدّ لو تمّت الصيانة والتعهّد وتجديد عدد من المعدّات في التوقيت المناسب، إلى جانب الفساد والانتدابات العشوائية التي تمّت لا بناء على مقاييس علميّة بل لاعتبارات سياسيّة

كما ذكّر رئيس الدولة بالنيّة التي كانت تتّجه إلى التفويت في المجمّع الكيميائي، وفي كلّ المؤسّسات والمنشآت العموميّة، ومن بين مظاهر الفساد وليست الوحيدة طلبات العروض التي تؤول في كلّ مرّة إلى نفس المؤسّسة التي ما إن تقوم بتركيب العازل داخل آلات الإنتاج إلاّ وتتعطّل من جديد ومع ذلك يفوز بالعرض مرّة أخرى من عطّلها وأفسدها

وأكّد رئيس الدّولة على أنّ الوضع لا يمكن أن يستمرّ، مشدّدا على الحقّ المشروع للشّعب في بيئة سليمة خالية من كلّ أشكال التلوّث بكلّ المعاني، ومُسديا تعليماته بدعم أعضاء هذا الفريق بهدف الانتهاء خلال الأيّام القادمة من إعداد التقرير النهائي والشروع في الإجراءات الكفيلة بمعالجة الوضع البيئي في قابس

وشدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة أن يتسلّح الجميع بروح الجنديّ المُقاتل على جبهة القتال وأن يتمّ تغليب المصلحة العُليا للوطن وتفويت الفرصة على المتربّصين بتونس التي لن تكون لقمة سائغة لأيّ كان وفي أيّ موقع كان


