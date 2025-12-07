Babnet   Latest update 06:10 Tunis

رئيس الجمهوريّة يستقبل وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6935155c6c5540.26837429_ngofqhklemjip.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 06:07
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح يوم أمس بقصر قرطاج، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف

وذكّر رئيس الدّولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، في مستهلّ هذا اللقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع تونس بسلطنة عُمان مشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ العلاقات بين البلدين ممتدة وعريقة ومتجذّرة ،وأنّ هناك شواهد كثيرة على عراقتها ومن بينها المدرسة التي أسّسها المدرّس التونسي محمد علي بوذينة بمسقط في أوائل القرن العشرين في عهد السلطان تيمور بن فيصل، بالإضافة إلى الزيارة التاريخية التي أدّاها السلطان قابوس بن سعيد إلى تونس سنة 1973



وأضاف رئيس الجمهوريّة أنّ مسيرة التعاون الثنائي التي انطلقت منذ بداية سبعينات القرن الماضي ،وترسّخت عبر السنوات في مجالات التعليم والثقافة والتكوين والإدارة والصحة والقضاء مُرشّحة اليوم لمزيد التطوير والتنويع لتشمل مجالات متعدّدة في الاقتصاد، والتجارة ،والاستثمار وتنمية الموارد البشرية ،وذلك بالاستفادة من رصيد الاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين ،وبالنظر إلى آفاق التعاون الرحبة وفرص التعاون والشراكة المتاحة من الجانبين

ونوّه رئيس الدّولة بما تحقّق من نتائج وفرص تعاون واعدة خلال زيارة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني إلى بلادنا

كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ التطورات المتسارعة والعميقة التي يعيشها العالم اليوم ،وما تفرضه من تحدّيات وتغيّرات تقتضي تقاربا وتعاونا أكبر حتّى نكون في موعد مع التاريخ وحتى نكون مساهمين فاعلين في صنعه



