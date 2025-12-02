دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات(تحت 20 عاما): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 2-1 وينهي المسابقة في المركز الثالث
انهى المنتخب الوطني التونسي دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات السيدات تحت 20 عاما (تونس من 26 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2025) في المركز الثالث بعد الانتصار اليوم الثلاثاء على نظيره الجزائري بنتيجة 2-1 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى .
ومن جهته انهى المنتخب الاردني دورة اتحاد شمال افريقيا بالمركز الخامس اثر فوزه العريض على نظيره الليبي بنتيجة 17-صفر في المباراة الترتيية من اجل المركزين الخامس و السادس التي احتضنها الملعب البلدي بحمام الانف.
يذكر ان المباراة النهائية لدور اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات تحت 20 عاما تدور في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء و تجمع المنتخب المصري بنظيره المغربي بملعب الهادي النيفر بباردو.
ومن جهته انهى المنتخب الاردني دورة اتحاد شمال افريقيا بالمركز الخامس اثر فوزه العريض على نظيره الليبي بنتيجة 17-صفر في المباراة الترتيية من اجل المركزين الخامس و السادس التي احتضنها الملعب البلدي بحمام الانف.
يذكر ان المباراة النهائية لدور اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات تحت 20 عاما تدور في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء و تجمع المنتخب المصري بنظيره المغربي بملعب الهادي النيفر بباردو.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319599