دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات(تحت 20 عاما): المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 2-1 وينهي المسابقة في المركز الثالث

انهى المنتخب الوطني التونسي دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم لمنتخبات السيدات تحت 20 عاما (تونس من 26 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2025) في المركز الثالث بعد الانتصار اليوم الثلاثاء على نظيره الجزائري بنتيجة 2-1 في اللقاء الترتيبي من اجل المركزين الثالث و الرابع الذي احتضنه ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى .

ومن جهته انهى المنتخب الاردني دورة اتحاد شمال افريقيا بالمركز الخامس اثر فوزه العريض على نظيره الليبي بنتيجة 17-صفر في المباراة الترتيية من اجل المركزين الخامس و السادس التي احتضنها الملعب البلدي بحمام الانف.

يذكر ان المباراة النهائية لدور اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات السيدات تحت 20 عاما تدور في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء و تجمع المنتخب المصري بنظيره المغربي بملعب الهادي النيفر بباردو.