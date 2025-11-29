النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم لكرة السلة (قطر 2027) : المنتخب التونسي يفوز على نظيره الرواندي 79-66
فاز المنتخب التونسي لكرة السلة اليوم السبت على نظيره الرواندي بنتيجة 79-66 لحساب الجولة الثانية من منافسات النافذة الأولى لتصفيات كأس العالم قطر 2027.
وكان المنتخب التونسي قد استهل يوم الخميس مشواره في النافذة الأولى التي تحتضنها القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس بالفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة 88-78 (بعد تمديد الوقت إثر انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 73-73).
وينهي المنتخب التونسي غدا النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الغيني انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.
النتائج الحاصلةالسبت 29 نوفمبر 2025
تونس – رواندا 79-66
نيجيريا – غينيا 55-69
الخميس 27 نوفمبر 2025
تونس – نيجيريا 88-78
غينيا – رواندا 82-70
الأحد 30 نوفمبر 2025
تونس – غينيا (17:00)
نيجيريا – رواندا (20:00)
الترتيبغينيا: 4 نقاط – 2 مقابلات
تونس: 4 نقاط – 2 مقابلات
نيجيريا: 2 نقاط – 2 مقابلات
رواندا: 2 نقاط – 2 مقابلات
