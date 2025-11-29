وزير الخارجية يشارك في مؤتمر دولي حول جرائم الاستعمار، والدورة 12 للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، بالجزائر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في أشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار، والدورة الثانية عشرة للملتقى السنوي حول السلم والأمن الإفريقي، المزمع تنظيمهما بالجزائر أيام 30 نوفمبر و01 و02 ديسمبر 2025.



وتأتي مشاركة وزير الخارجية في هذه الفعاليات، تلبية لدعوة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطاف، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم السبت عن وزارة الخارجية.









وتتنزّل هذه المشاركة في إطار تنفيذ شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025 "العدالة للأفارقة ولذوي الأصول الإفريقية عبر جبر الضرر"، تأكيدا لالتزام تونس الراسخ بالقضايا الإفريقية وحرصها على تعزيز التعاون والتضامن على المستوى الإفريقي من أجل تفعيل السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم المستدام في القارة بما يُسهم في مجابهة التحديات الماثلة.

