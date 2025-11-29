المنستير: رفع 700 طن من الفضلات خلال حملة نظافة كبرى بمنطقة الغدير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692b3c09e73ff5.68624571_goimekqpnhlfj.jpg width=100 align=left border=0>



انتظمت، اليوم السبت، حملة استثنائية كبرى للنظافة بمنطقة الغدير بمدينة المنستير، أفضت إلى رفع حوالي 700 طنّ من أنقاض البناء والأتربة والفضلات والأوساخ، وتطهير عدد من المسالك والنقاط السوداء، وتحسين المشهد العام للمنطقة.وتم خلال الحملة، المنتظمة ببادرة من ولاية المنستير، تسخير 7 شاحنات ثقيلة، وآلات جارفة كبيرة الحجم، وعدد هام من الأعوان، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".



وشاركت في الحملة بلديات المنستير، وقصرهلال، والوردانين، والساحلين معتمر، ولمطة بوحجر، فضلًا عن الإدارة الجهوية للتجهيز، والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات، وذلك استجابة للحاجة الملحة لرفع التراكمات القديمة وإعادة الاعتبار لحيّ ظلّ لسنوات طويلة دون تدخلات كبرى، وفق نفس المصدر.