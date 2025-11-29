وزارة المالية: تسجيل فائض في الميزانية بنحو 655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025
سجلت الميزانية فائضا بقيمة 655 مليون دينار، إلى موفى سبتمبر 2025، مقابل عجز بـ 1067 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024، وذلك وفق تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الصادر عن وزارة المالية.
تحسّن الموارد بوتيرة أسرع من النفقات
وتحققت هذه النتيجة أساسا بفضل ارتفاع موارد الميزانية بنسبة 6،9% لتبلغ 36 مليار دينار، مقابل ارتفاع محدود للنفقات بنسبة 2،7% فقط لتصل إلى 35،2 مليار دينار.
وجاء تحسن الموارد نتيجة:
* ارتفاع المداخيل الجبائية بـ 7،6% إلى 33،4 مليار دينار
* ارتفاع المداخيل غير الجبائية بـ 13،6% إلى 2،4 مليار دينار
تغيّر هيكلة النفقاتتطورت نفقات الميزانية بفعل:
* نفقات التأجير: + 5% (لتبلغ 17،4 مليار دينار)
* نفقات التدخل: + 10،8% (لتناهز 9،2 مليار دينار)
في المقابل انخفضت:
* نفقات الاستثمار: 12،2% (إلى 2،7 مليار دينار)
* نفقات التصرّف: 13،4% (إلى 1،2 مليار دينار)
وتمثل نفقات التصرّف 3،4% فقط من إجمالي نفقات الدولة، فيما لا تتجاوز نفقات الاستثمار 7،8%، مقابل:
* 49،5% لنفقات التأجير
* 26،1% لنفقات التدخل
تراجع طفيف في فوائد الدينتراجعت فوائد الدين بـ 4،1% لتنخفض من 4،8 مليار دينار (سبتمبر 2024) إلى 4،6 مليار دينار (سبتمبر 2025).
موارد الخزينة لسداد أصل الدينارتفعت موارد الخزينة بنسبة 16،5% لتبلغ 15 مليار دينار، تم توجيه 99% منها (14،8 مليار دينار) إلى سداد أصل الدين.
ارتفاع خدمة الدين العمومي بـ 19%بينت المؤشرات أيضا أن خدمة الدين العمومي ارتفعت إلى 19،5 مليار دينار موزعة بين:
* 10،8 مليار دينار ديون داخلية
* 8،7 مليار دينار ديون خارجية
وتبرز البيانات توجه الحكومة نحو التداين الداخلي الذي قفز بـ 42،7% خلال سنة، مقابل تراجع التمويل الخارجي بـ 1،3%.
