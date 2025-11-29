وزارة المالية: تسجيل فائض في الميزانية بنحو 655 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025

سجلت الميزانية فائضا بقيمة 655 مليون دينار، إلى موفى سبتمبر 2025، مقابل عجز بـ 1067 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024، وذلك وفق تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الصادر عن وزارة المالية.



تحسّن الموارد بوتيرة أسرع من النفقات



تغيّر هيكلة النفقات



تراجع طفيف في فوائد الدين



موارد الخزينة لسداد أصل الدين



ارتفاع خدمة الدين العمومي بـ 19%



وتحققت هذه النتيجة أساسا بفضللتبلغ، مقابل ارتفاع محدود للنفقات بنسبةفقط لتصل إلىوجاء تحسن الموارد نتيجة:إلىإلىتطورت نفقات الميزانية بفعل:: +(لتبلغ: +(لتناهزفي المقابل انخفضت:(إلى(إلىوتمثل نفقات التصرّففقط من إجمالي نفقات الدولة، فيما لا تتجاوز نفقات الاستثمار، مقابل:لنفقات التأجيرلنفقات التدخلتراجعتبـلتنخفض من(سبتمبر 2024) إلى(سبتمبر 2025).ارتفعت موارد الخزينة بنسبةلتبلغ، تم توجيهمنها () إلىبينت المؤشرات أيضا أنارتفعت إلىموزعة بين:ديون داخليةديون خارجيةوتبرز البيانات توجه الحكومة نحوالذي قفز بـخلال سنة، مقابل تراجع التمويل الخارجي بـ