مشروع قانون المالية 2026: النواب يشرعون السبت في مناقشة أحكام قانون المالية للسنة القادمة

شرع نواب الشعب، صباح السبت، في جلسة عامة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا.



التصويت على المرور إلى مناقشة الفصول واعتماد المهمّات



محور الدور الاجتماعي للدولة



محور دعم الاستثمار والتنمية العادلة



مشروع القانون: 61 فصلا بعد التعديل



تمت المصادقة خلال الجلسة الصباحية على:* الانتقال إلى مناقشة مشروع القانون* اعتماد اعتماداتوالمهمّات الخاصة* عرض فصول قانون المالية والمصادقة تباعا على الفصول إلى حدودوصادق النواب، إلى جانب، على فصولالمتعلّقة بتكريس الدور الاجتماعي للدولةتضمّنت الفصول المصادق عليها:* التشجيع علىفي القطاع الخاص* توسيع تدخلاتومنح الأولوية لمن طالت بطالتهم* المصادقة علىالمتعلّق بالترفيع فيفي القطاعين العمومي والخاص، وجرايات المتقاعدين لسنواتكما صوّت المجلس لفائدة:(الفصل 16)* توسيع الامتيازات الديوانية للتجهيزات الطبية لتشمل(الفصل 17)غير المدرجة بالنظام القاعدي للتأمين على المرض (الفصل 18)* دعمومركز صنع الآلات المقوّمة للأعضاء (الفصل 19)وتمت كذلك المصادقة على:(الفصل 20)(الفصل 21)بعنوان خدمات النقل المؤمّنة من قبل المؤجّر (الفصل 22)وافق النواب على:: دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقلّ تنمية: دعم تمويل* الفصولالخاصة بتمويل:* المؤسسات الصغرى والمتوسطة* التمويل الذاتي لباعثي المشاريع* صغار الفلاحينكما صادقوا علىالذي ينص علىلفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.يضم مشروع قانون المالية 2026:بعد التعديل ضمن لجنة المالية المشتركة* النسخة الأصلية للحكومة تضمنت* تم(20 و47 و50) خلال النقاش داخل اللجنة* إضافةضمن التعديلات