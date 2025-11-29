بودربالة يدين تمادي الكيان في انتهاك المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692b15e60200e1.66141955_enfpmgkhoqlji.jpg width=100 align=left border=0>

أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة،أن إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو مناسبة نجدّد من خلالها مواقف تونس المبدئية والثابتة من الحق الفلسطيني الراسخ في العيش على كامل أرضه بكرامة.



وأدان بودربالة في كلمة له في بداية أشغال الجلسة العامة اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بكلّ شدّة تمادي الكيان الصهيوني الغاصب في انتهاكه الصارخ والمتعمّد للمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني، ونقضه لعهوده واستمراره في التنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني الأبيّ في غزّة وفي كلّ شبر من فلسطين الحبيبة.









كما جدّد النداء إلى كلّ أحرار العالم، والدعوة إلى استفاقة للضمير العالمي وكل القوى الحية والأجهزة والمنظمات الأممية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية للعمل الجاد والسريع من أجل وقف آلة البطش والتقتيل والتدمير.



ودعا أيضا، إلى محاسبة المجرمين الصهاينة على ما اقترفوه في حق الشعب الفلسطيني الذي ينتظر من العالم بأسره أن ينصره وأن يمكّنه من استرجاع حقوقه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كلّ فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

