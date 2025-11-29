Babnet   Latest update 17:05 Tunis

بودربالة يدين تمادي الكيان في انتهاك المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692b15e60200e1.66141955_enfpmgkhoqlji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 16:48 قراءة: 0 د, 47 ث
      
أكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة،أن إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو مناسبة نجدّد من خلالها مواقف تونس المبدئية والثابتة من الحق الفلسطيني الراسخ في العيش على كامل أرضه بكرامة.

وأدان بودربالة في كلمة له في بداية أشغال الجلسة العامة اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بكلّ شدّة تمادي الكيان الصهيوني الغاصب في انتهاكه الصارخ والمتعمّد للمواثيق الدولية وللقانون الدولي الإنساني، ونقضه لعهوده واستمراره في التنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني الأبيّ في غزّة وفي كلّ شبر من فلسطين الحبيبة.



كما جدّد النداء إلى كلّ أحرار العالم، والدعوة إلى استفاقة للضمير العالمي وكل القوى الحية والأجهزة والمنظمات الأممية وفي مقدّمتها مجلس الأمن الدولي وكل المنظمات الدولية للعمل الجاد والسريع من أجل وقف آلة البطش والتقتيل والتدمير.

ودعا أيضا، إلى محاسبة المجرمين الصهاينة على ما اقترفوه في حق الشعب الفلسطيني الذي ينتظر من العالم بأسره أن ينصره وأن يمكّنه من استرجاع حقوقه المغتصبة وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على كلّ فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319442


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet16°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
19°-10
18°-10
20°-11
19°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*