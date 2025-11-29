Babnet   Latest update 19:34 Tunis

يوم دراسي حول اللغة العربية وتحديات الذكاء الاصطناعي يوم 11 ديسمبر 2025 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692adeb840d295.71609945_oqjhknfegmpil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 18:12
      
ينظم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة بالجهة، يوم دراسيا حول " اللغة العربية وتحديات الذكاء الاصطناعي" وذلك يوم الخميس11 ديسمبر المقبل بمقر المعهد .

ويأتي هذا اليوم الدراسي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وذلك بمشاركة ثلة من الاساتذة الجامعيين في اختصاص اللغة العربية



ويتضمن البرنامج محاضرات ونقاشات تتمحور حول "اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي" و"اللغة العربية في حضرة الذكاء الاصطناعي ..قراءة في مغالطات العلاقة " والذكاء الاصطناعي شريكا في انتاج المعرفة العربية" اضافة الى تنظيم ورشة في الخط العربي

يشار، الى أن اليوم العالمي للغة العربية، هو يوم 18 ديسمبر من كل سنة. وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أقرّت
فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية كلغة رسمية وسادسة في المنظمة سنة 1973.
ويهدف الاحتفال باللغة العربية إلى تسليط الضوء على تراثها وإرثها الثقافي الكبير ومساهمتها في الحضارة الإنسانية


السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
