يوم دراسي حول اللغة العربية وتحديات الذكاء الاصطناعي يوم 11 ديسمبر 2025 بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة

ينظم المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الانسانيات بقفصة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للثقافة بالجهة، يوم دراسيا حول " اللغة العربية وتحديات الذكاء الاصطناعي" وذلك يوم الخميس11 ديسمبر المقبل بمقر المعهد .



ويأتي هذا اليوم الدراسي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وذلك بمشاركة ثلة من الاساتذة الجامعيين في اختصاص اللغة العربية



ويتضمن البرنامج محاضرات ونقاشات تتمحور حول "اللغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي" و"اللغة العربية في حضرة الذكاء الاصطناعي ..قراءة في مغالطات العلاقة " والذكاء الاصطناعي شريكا في انتاج المعرفة العربية" اضافة الى تنظيم ورشة في الخط العربييشار، الى أن اليوم العالمي للغة العربية، هو يوم 18 ديسمبر من كل سنة. وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أقرّتفيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اللغة العربية كلغة رسمية وسادسة في المنظمة سنة 1973.ويهدف الاحتفال باللغة العربية إلى تسليط الضوء على تراثها وإرثها الثقافي الكبير ومساهمتها في الحضارة الإنسانية