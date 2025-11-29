أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة، أن الفارق بين موارد الميزانية ونفقاتها يمثل فجوة تقدّر بـ11 مليار دينار، سيتم توفيرها عن طريق البنك المركزي التونسي. واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار سياسة التعويل على الذات، مؤكدة أنه ليس اقتراضا بل تسهيل للعمل الحكومي وتيسيره.



توضيحات الوزيرة خلال الجلسة العامة



بخصوص الاقتراض الخارجي



أولويات 2026



إصلاح المؤسسات العمومية



أفادت سلامة، في ردّها على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم لمناقشة، أن، بل برامج ومشاريع ستنفذ على أرض الواقع في مختلف الجهات، من بينها:* بكلفةوذلك إلى جانبالمتعلق بدعم الانتداب على مراحل في القطاع العمومي، والقضاء على أشكال التشغيل الهش عبر، وهي إجراءات قالت إنهابيّنت سلامة أن، بل يظلفي حال توفرتأكدت الوزيرة أن التحدي الأبرز لسنة 2026 يتمثل فيالذي سجّلمقارنة بسنة 2025، ليتوجّه أساسا إلى:* قطاع* قطاع* قطاعوأشارت سلامة إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع الأطراف المعنية، تعمل على:وضمان