Babnet   Latest update 06:51 Tunis

وزيرة المالية: "11 مليار دينار الفارق بين موارد الدولة ونفقاتها سيوفّرها البنك المركزي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6929c318870110.17959425_knjfhoigpeqlm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 06:45 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة، أن الفارق بين موارد الميزانية ونفقاتها يمثل فجوة تقدّر بـ11 مليار دينار، سيتم توفيرها عن طريق البنك المركزي التونسي. واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار سياسة التعويل على الذات، مؤكدة أنه ليس اقتراضا بل تسهيل للعمل الحكومي وتيسيره.

توضيحات الوزيرة خلال الجلسة العامة


أفادت سلامة، في ردّها على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الميزانية ليست أرقاما فقط، بل برامج ومشاريع ستنفذ على أرض الواقع في مختلف الجهات ومن دون تمييز، من بينها:


* 583 مشروعا محليا
* بكلفة 940 مليون دينار

وذلك إلى جانب الاتفاق الاجتماعي المتعلق بدعم الانتداب على مراحل في القطاع العمومي، والقضاء على أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعيات، وهي إجراءات قالت إنها ذات كلفة مهمة.

بخصوص الاقتراض الخارجي

بيّنت سلامة أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ليس مستبعدا، بل يظل خيارا مطروحا في حال توفرت شروطه الأساسية.

أولويات 2026

أكدت الوزيرة أن التحدي الأبرز لسنة 2026 يتمثل في توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار العمومي الذي سجّل زيادة بـ4ر12% مقارنة بسنة 2025، ليتوجّه أساسا إلى:

* قطاع الصحة
* قطاع التربية
* قطاع النقل
* برامج التنمية الجهوية المندمجة

إصلاح المؤسسات العمومية

وأشارت سلامة إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع الأطراف المعنية، تعمل على:

* إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية
* الحفاظ على مساهمة الدولة وضمان ديمومتها
* تخفيف العبء الضريبي
* الحد من المديونية
* إعادة النظر في الحوكمة


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319406


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 29 نوفمبر 2025 | 8 جمادى الثاني 1447
دخول الشتاء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:46
12:15
07:12
05:40
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet17°
12° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
19°-10
18°-10
20°-13
20°-12
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:51 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*