وزارة الصناعة تعتبر اول مشغل في تونس-وزيرة الصناعة-

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691714fa44e597.75884248_hnqklfmepgoji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025
      
 كشفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب الثابت ان وزارة الصناعة تعتبر اول مشغل في تونس.
 واضافت خلال جلسة عامة مشتركة بباردو لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، ان عدد المؤسسات الصناعية التي تشغل 10 اعوان او اكثر تبلغ حوالي 5000 مؤسسة، منها 2066 مصدرة كليا أي 45 بالمائة وتوفر حوالي 70 بالمائة من مواطن الشغل.


وحسب احصاءات المعهد الوطني للإحصاء خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، يوفر قطاع الصناعات المعملية 20 بالمائة من جملة المشتغلين ما يقارب 720 الف مشتغل.


 ويرتكز ثلث النسيج الصناعي في قطاع النسيج والملابس والجلود والاحذية الذي يوفر حوالي 34 بالمائة من جملة مواطن الشغل فيما يمثل قطاع الصناعات الغذائية 22 بالمائة من جملة المؤسسات ويشغل 15 بالمائة من مواطن الشغل، وفق الوزيرة.

 ويضم قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية 906 مؤسسة أي 20 بالمائة من جملة المؤسسات وتشغل 30 بالمائة من مواطن الشغل.
واكدت الوزيرة ان برنامج الصناعة يهدف الى دعم القدرة التنافسية والمحافظة على النسيج الصناعي وتطوير الخدمات الصناعية.
 


