سفير كوريا بتونس: رغبة الشركات الكورية في التموقع في شمال إفريقيا

أكّد سفير جمهورية كوريا بتونس، تاي- وون لي رغبة الشركات الكورية في التموقع في شمال إفريقيا، بما من شأنه تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وتباحث السفير مع عدد من مسؤولين في الهيئة التونسية للاستثمار خلال لقاء الجمعة بمقر الهيئة، الفرص المتاحة لاستقطاب الاستثمارات الكورية في قطاعات استراتيجية ذات الاهتمام المشترك، على غرار صناعة مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وفق الهيئة.

ومثّل اللقاء الذي خُصّص لدعم الاستثمارات الكورية في تونس وتعزيزها، فرصة لاستعراض وضعية المؤسسات الكورية الناشطة في تونس وسبل تدعيم وتسهيل نشاطها الاستثماري وأفاق تطورها، على غرار الشركة الكورية الرائدة في صناعة مكوّنات السيارات والمنتصبة بالقيروان.





وجدّد المشاركون في اللقاء من تونس وكوريا الالتزام بدعم التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكة الثنائية بين تونس وكوريا الجنوبية، مؤكدين أهمية استغلال كافة الفرص المتاحة لدفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفق بلاغ الهيئة.