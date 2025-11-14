Babnet   Latest update 20:37 Tunis

سفير كوريا بتونس: رغبة الشركات الكورية في التموقع في شمال إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69178000b54563.13220973_qfimjoklgephn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 20:13 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أكّد  سفير جمهورية كوريا بتونس، تاي- وون لي رغبة الشركات الكورية في التموقع في شمال إفريقيا، بما من شأنه تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتباحث السفير مع عدد من مسؤولين في الهيئة التونسية للاستثمار خلال لقاء الجمعة بمقر الهيئة، الفرص المتاحة لاستقطاب الاستثمارات الكورية في قطاعات استراتيجية ذات الاهتمام المشترك، على غرار صناعة مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وفق الهيئة.
ومثّل اللقاء الذي خُصّص لدعم الاستثمارات الكورية في تونس وتعزيزها، فرصة لاستعراض وضعية المؤسسات الكورية الناشطة في تونس وسبل تدعيم وتسهيل نشاطها الاستثماري وأفاق تطورها، على غرار الشركة الكورية الرائدة في صناعة مكوّنات السيارات والمنتصبة بالقيروان.

وجدّد المشاركون في اللقاء من تونس وكوريا الالتزام بدعم التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكة الثنائية بين تونس وكوريا الجنوبية، مؤكدين أهمية استغلال كافة الفرص المتاحة لدفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وفق بلاغ الهيئة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318491


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 14 نوفمبر 2025 | 23 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
28°-14
30°-17
25°-17
20°-16
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*