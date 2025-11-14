Babnet   Latest update 20:37 Tunis

الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة - معاقبة مدرب مستقبل المرسى عامر دربال بمقابلتين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f59091862ef41.54900669_qplheoigfnjmk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 20:06
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة معاقبة مدرب مستقبل المرسى عامر دربال بحرمانه من الجلوس على بنك البدلاء بمقابلتين بالاضافة الى خطية مالية قدرها 5000 دينار وذلك من اجل تصرفه العنيف تجاه لاعب من الفريق المنافس خلال المقابلة التي جمعت ناديه بالترجي الجرجيسي يوم 2 نوفمبر الجاري لحساب الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى.

وكان مستقبل المرسى فاز جزائيا 2-0 بهذه المباراة التي توقفت قبل نهايتها والنتيجة 0-0 بعد اصابة المدرب عامر دربال.



كما سلطت الرابطة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الجمعة عقوبات مالية على اندية مستقبل قابس والنادي الصفاقسي والنادي البنزرتي والنادي الافريقي من الرابطة الاولى وامل بوشمة من الرابطة الثانية .


الجمعة 14 نوفمبر 2025 | 23 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 30
