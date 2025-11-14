توزر: قريبا اطلاق طلب العروض لقسط أول من مركز تربصات رياضية وقسط أول من مضمار اصطناعي لألعاب القوى

سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لإنجاز قسط أول من مركز التربصات الرياضية في ولاية توزر بقيمة 10 ملايين دينار من جملة 20 مليون مبرمجة لكامل المشروع وفق عبد الرؤوف بوعقة رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة.







وأضاف المصدر نفسه في تصريح ل "وات" أن الفترة القادمة ستشهد كذلك إطلاق طلب العروض لقسط أول من مشروع المضمار الاصطناعي لألعاب القوى بقيمة 8 ملايين دينار من جملة 10 ملايين دينار خصصت للمشروع موضحا أنهما من أبرز المشاريع المنتظر إنجازها في الجهة في قطاع الرياضة من بين مجموعة من المشاريع والتدخلات الجاري إنجازها أو التي في طور التحضير لانطلاق الأشغال.ومن بين المشاريع الجاري إنجازها والتي تتواصل منذ فترة بسبب التعطيلات الناجمة عن إشكاليات للمقاول هي المسبح الأولمبي الذي انجز منه حتى الآن 45 بالمائة وقد انطلقت الأشغال مؤخرا خلال شهر أكتوبر بعد فترة من التعطل وذلك بقيمة اجمالية قدرها 11,3 مليون دينار.ومن المشاريع المبرمجة وهي في طور الدراسات احداث مركب مخصص لرياضة التنس باعتماد قدره 500 ألف دينار فضلا عن تواصل تدخلات أخرى إما توسعة أو صيانة لعدة منشآت رياضية على غرار إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بمركب محمد الطمباري بتوزر بقيمة 800 ألف دينار بتقدم يناهز 45 بالمائة علاوة على تهيئة حجرات الملابس داخل المنشأة ذاتها ب 350 ألف دينار.وأوضح المصدر ذاته كذلك أن جملة من المشاريع يجري التحضير لانطلاقها تتراوح بين الدراسة وإعلان طلب العروض تتمثل في تهيئة حجرات الملابس والتنوير بالملعب القديم بتوزر واحداث قاعات للرياضة الفردية في حزوة وتمغزة ب 1,5 مليون دينار لكل مشروع منهما وهما في مرحلة طلب العروض فضلا عن تدخل بملعب دقاش عبر إعادة التعشيب وتهيئة الحجرات والتنوير وتدخلات بملعب تمغزة وحامة الجريد.مع الإشارة إلى أن جملة الاعتمادات المخصصة لمشاريع قطاع الرياضة تناهز 35,5 ملايين دينار فيما يبلغ مجموع الاعتمادات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة أكثر من 40 مليون دينار يقع خلالها، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمنشآت الرياضية، بناء وتهيئة مؤسسات الشباب.ووقع في هذا السياق برمجة إعادة بناء دار الشباب دقاش بمليوني دينار وهي في مرحلة إعادة طلب العروض وإعادة بناء دار الشباب الشتاوة ب 490 ألف دينار فضلا عن تهيئة المركبات الشبابية بنفطة وتمغزة واحداث ملاعب معشبة في كل من دار الشباب توزر ودار الشباب حامة الجريد ودار الشباب ميداس وهي مشاريع تتراوح بين طلب العروض وإنجاز الدراسات.