مشروع منظومة مندمجة لإعلام المسافرين على شركات النقل في مرحلة طلب العروض-وزارة النقل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d4c149b0a3732.30125638_ifponkqljmheg.jpg width=100 align=left border=0>

تعمل وزارة النقل على مشروع تركيز منظومة مندمجة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين على مستوى الشركات الوطنية والجهوية للنقل وهو حاليا في مرحلة الاعلان عن طلب العروض.

واوضحت وزارة النقل في ردها على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس النواب، منال بديدة، حول اعتماد تطبيقة عبر الهاتف لإعلام المواطنين بمواعيد سفراتهم عبر وسائل النقل العمومي، ان المشروع المذكور سيتم تمويله من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال .

وسيمكن المشروع من توفير عدة خدمات، إضافة الى المساعدة على الصيانة، لاسيما خدمات المساعدة على الاستغلال والتي تمكن الشركات المنتفعة من المساعدة في أخذ القرار وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد داخل الشركات والمساعدة على تعديل البرمجة وتحسين التصرف في المحروقات والصيانة..





كما سيتيح خدمات إعلام المسافرين عبر شاشات بالمحطات الكبرى وتطبيقة محمولة وبوابة لإعلام المسافرين على الخط تمكن من الإعلان عن التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل.