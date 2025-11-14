Babnet   Latest update 22:15 Tunis

مشروع منظومة مندمجة لإعلام المسافرين على شركات النقل في مرحلة طلب العروض-وزارة النقل-

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5d4c149b0a3732.30125638_ifponkqljmheg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 14 Novembre 2025 - 21:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
تعمل وزارة النقل على مشروع تركيز منظومة مندمجة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين على مستوى الشركات الوطنية والجهوية للنقل وهو حاليا في مرحلة الاعلان عن طلب العروض.
 واوضحت وزارة النقل في ردها على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس النواب، منال بديدة، حول اعتماد تطبيقة عبر الهاتف لإعلام المواطنين بمواعيد سفراتهم عبر وسائل النقل العمومي، ان المشروع المذكور سيتم تمويله من صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال .
وسيمكن المشروع من توفير عدة خدمات، إضافة الى المساعدة على الصيانة، لاسيما خدمات المساعدة على الاستغلال والتي تمكن الشركات المنتفعة من المساعدة في أخذ القرار وكذلك الاستغلال الأمثل للموارد داخل الشركات والمساعدة على تعديل البرمجة وتحسين التصرف في المحروقات والصيانة..

كما سيتيح خدمات إعلام المسافرين عبر شاشات بالمحطات الكبرى وتطبيقة محمولة وبوابة لإعلام المسافرين على الخط تمكن من الإعلان عن التوقيت الحيني لوصول وسائل النقل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318481


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 14 نوفمبر 2025 | 23 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:13
14:51
12:11
06:56
05:27
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-14
28°-14
30°-17
25°-17
20°-16
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*