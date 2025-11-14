الدّيوان الوطني للصّناعات التّقليدية ينظّم معرض "زربية 2025" من 19 إلى 28 ديسمبر بقصر المعارض بالكرم

ينظّم الدّيوان الوطني للصّناعات التّقليدية، بالتّعاون مع الجامعة الوطنيّة للصّناعات التّقليدية، المعرض الوطني للزّربية والنّسيج والألياف النّباتية.



وتقام فعاليّات المعرض من 19 إلى 28 ديسمبر 2025، بـقصر المعارض بالكرم بمشاركة العديد من الحرفيّين والمؤسّسات الحرفيّة المتخصّصة في حياكة الزّربية.



وتهدف التّظاهرة إلى دعم قطاع الصّناعات التّقليدية وتثمين منتوجات النّسيج والسّجاد التّقليدي التّونسي، ومنها المرقوم والكليم، بالإضافة إلى منتوجات الألياف النّباتية (كالحلفاء والسّمار).ويعدّ المعرض منصّة رئيسيّة لـترويج المنتج التّونسي وفتح آفاق تصدير جديدة للحرفيّين، ممّا يعزّز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والحفاظ على التّراث الحرفي التونسيّ ذي الصّبغة الدّولية.ويجابه قطاع صناعة الزّربية في تونس عدّة تحدّيات، لعل{ أبرزها انخفاض الإنتاج وفقدان الشغل، إذ أشارت تقارير سابقة إلى أن صناعة السّجاد والنّسيج اليدوي شهدت تراجعا بنسبة قد تصل إلى 10% في الإنتاج، مع فقدان ما يقارب 25 ألف موطن شغل في السّنوات التي تلت الثورة (2011) بسبب تراجع النّشاط السياحي وصعوبات الترويج.كما يواجه القطاع منافسة من المنتجات المستوردة والمنتجات الصناعية الآلية، مما يسلّط ضغطا على الحرفيّين في الصّناعات التّقليدية.