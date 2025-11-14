Babnet   Latest update 22:15 Tunis

المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس يحتفي بالذكرى 20 لتاسيسه يوم 25 نوفمبر الجاري

يحتفي المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس، بالذكرى العشرين لتأسيسه من خلال تنظيم تظاهرة يوم 25 نوفمبر 2025 تحت شعار "عشرون عاما...نبع يتدفق ورحلة عطاء لا تنتهي".

ويتضمن برنامج التظاهرة الاحتفالية الى جانب الكلمات الترحيبية لمدير المعهد ورئيس جامعة قابس، مداخلة لمدير الدراسات حول "مسارات التكوين الحالية والمبرمجة".



كما سيتم التطرق الى موضوع الماء من خلال تخصيص حصة بعنوان "شركاء من اجل الماء" والتي ستسجل تقديم مداخلات للمؤسسات العمومية والخاصة حول فاق الشراكة والتعاون مع المعهد وستكون هذه المداخلات مشفوعة بنقاش.

وسيتم بالمناسبة تكريم الفائزين في مسابقة تصميم شعار عشرينية المعهد واعوان واساتذة المعهد وكذلك الطلبة المتفوقين بعنوان السنة الجامعية 2024 - 2025.

وستشهد هذه الاحتفالية، وفق البرنامج الذي نشره المعهد، تنظيم الملتقى الاول لخريجي المعهد والذي سيشمل تقديم شهادات لقصص نجاح خريجي المعهد وانشطة ثقافية وترفيهية من تاثيث نوادي المعهد وورشات عمل مختلفة حول تطوير المسار المهني للطلبة.

واحدث المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه سنة 2005 وهو يهدف الى يؤمن تكوينا اكاديميا في مجال دراسة وتنفيذ عمليات حفر آبار المياه والبترول وحسن ادارة وتثمين الموارد التقليدية من المياه وتطوير تقنيات جديدة تمكن من استشكاف موارد غير تقليدية واستغلالها.

كما يركز التكوين في المعهد على تحقيق ادراة اكثر نجاعة للموارد المائية وتطوير نماذج رقمية تحاكي دورة الماء في المناطق القاحلة.




