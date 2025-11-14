قبلي: تركيز 5 أجهزة "كومولوس" لإنتاج مياه الشرب من الهواء بالمعهد الثانوي بالفوار

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/alfawar.jpg width=100 align=left border=0>

شهد المعهد الثانوي بالفوار من ولاية قبلي، اليوم الجمعة، تركيز 5 أجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب من الهواء، إضافة الى 3 وحدات تبريد، وذلك في اطار المسؤولية المجتمعية لكلّ من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مازرين انرجي تونس".

وأوضح عضو خلية المسؤولية المجتمعية للشركة التونسية للأنشطة البترولية، عصام خضر، لوكالة "وات"، أن هذه الأجهزة التي تم تركيزها اليوم بالمعهد الثانوي بمعتمدية الفوار تهدف لتوفير الماء الصالح للشرب لفائدة التلاميذ والاطارات التربوية، فضلا عن تشجيع "الستارت اب" الاستثنائية التي تمثل قصة نجاح شاب تونسي تمكن من اختراع أجهزة قادرة على انتاج الماء الصالح للشراب من الهواء.

وأبرز المصدر ذاته ان كل وحدة من الوحدات الخمس التي تم تركيزها قادرة على انتاج 30 لترا من الماء الصالح للشرب يوميا يتم تحويلها الى مبردات على ذمة التلاميذ، مشيرا الى الاثار الاجتماعية والبيئية الكبيرة لهذا المشروع باعتباره يمكّن من التقليص الى حد كبير من استعمال البلاستيك، ومن الانبعاثات الغازية حيث سيتم تمكين كافة التلاميذ والاطارات التربوية من قوارير ايكولوجية صحية لملء الماء، والتخلص من استعمال القوارير البلاستيكية الأخرى





وأضاف أنّ هذا المشروع يوفر ظروف مريحة بالمعهد، ذلك أن الأجهزة التي تستعمل لانتاج المياه يمكن تركيزها أينما حتى في الأماكن التي لا تحتوي على بنية تحتية مائية، وهو ما يفسّر غزو هذه الأجهزة للسوق الداخلية وعدد من الأسواق العالمية.



من ناحيته، ثمّن مدير معهد الفوار، محمد بن زايد، هذه البادرة التي ستمكن هذه المؤسسة التربوية، التي تضم 800 تلميذ وتلميذة و100 اطار تربوي واداري، من توفير الماء الصالح للشاب بطرق علمية وعصرية تثبت قدرة الذكاء التونسي على تجاوز كافة الصعوبات، وفق تعبيره.

