روضة الأطفال العموميّة بير الأحمر بولاية تطاوين تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة الروضة البيئية لسنة 2025

تحت شعار "روضتي قدوتي نحو بيئة سليمة"، اختتمت اليوم الجمعة بالضيعة التربويّة للمعاقين بسيدي ثابت "غاية"، مسابقة رياض الأطفال الصديقة للبيئة لسنة 2025 بتنظيم حفل تكريم للفائزين.



وتولت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، بالمناسبة، تتويج مؤسسات الطفولة المبكّرة الفائزة بمسابقة الروضة البيئية، حيث آلت الجائزة الأولى إلى الروضة العموميّة الدامجة بير الأحمر بولاية تطاوين، وتحصلت روضة الاطفال الخاصة Mini Worls academy عن ولاية منوبة على الجائزة الثانية وروضة الأطفال الخاصة زهور الغد بولاية المهدية على الجائزة الثالثة وأسندت الجائزة الرابعة إلى روضة أطفال الجيش بولاية باجة.



ويأتي تتويج رياض الأطفال الأربع بالجوائز لتميّز مشاريعها البيئيّة من خلال إحداث ضيعات مصغرة للحيوانات الأليفة وحديقة ايكولوجيّة ورسكلة النفايات وتعزيز مشاركة الأطفال الفاعلة مع تمرير الرسائل البيداغوجيّة للحفاظ على النظافة والبيئة والمحيط.وتهدف هذه المسابقة إلى تنمية الوعي البيئي لدى الأطفال منذ مراحلهم العمرية المبكرة، وفق ما أوضحته المكلفة بإدارة التنشيط الفردي الاجتماعي والترفيهي بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المراة، عليسة خواجة.وأشارت خواجة، في تصريح إعلامي، إلى أن المقاييس التي اعتمدتها لجنة الفرز في اختيار المتوجين، تتمثل في مدى المشاركة الحقيقية للأطفال في البرامج التي تعتمدها رياض الأطفال في ما يتعلق بالمحافظة على النظافة ورسكلة النفايات، بالإضافة إلى الرسائل البيداغوجية التي تبعثها الإطارات التربوية للأطفال.وفازت روضة أطفال بير الأحمر بتطاوين بالجائزة الأولى وقيمتها 4 آلاف دينار، عن تميز مشروعها المتضمن لتجسيد ضيعة مصغرة للحيوانات الأليفة وصندوق للتسميد بالشراكة مع الوكالة الوطنية لرسكلة النفايات.وقالت مديرة الروضة أطفال بير الأحمر، هادية العباسي إن "الطفل يجب أن يكون صديقا للبيئة ومسؤولا عن حمايتها منذ الصغر"، مشيرة إلى أن هذا المشروع البيئي انطلق مع بداية السنة التربوية وكلل بالنجاح بالتحصل على الجائزة الأولى وطنيا في هذه المسابقة الوطنية.يشار إلى أنّ الروضة العموميّة الدامجة بير الأحمر بولاية تطاوين الفائزة بالجائزة الأولى أحدثت منذ سنة 2022 ضمن برنامج "الروضة العموميّة" التي تنفذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ.يُذكر أنّ المسابقة التي دأبت على تنظيمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ووزارة البيئة، تهدف إلى خلق ثقافة بيئية لدى الطفل من أجل المحافظة على البيئة وتعزيز روح المنافسة بين المؤسسات وتطوير أنشطة وبرامج بيئية متميزة وتشجيع وتثمين المبادرات الإيجابية في المجال البيئي لتنسج على منوالها وتحفيز رياض الأطفال على استعمال تجهيزات بيئية وتدريب الإطارات التربوية برياض الأطفال على إنجاز مشاريع مندمجة في محيطها الاجتماعي والبيئي إلى جانب إكساب الطفل سلوك تفاعلي للحد من تداعيات التغيرات المناخية وللمحافظة على حقه في بيئة سليمة واستعمال النفايات القابلة للرسكلة لإعادة الاستغلال الوظيفي.