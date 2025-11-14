يوم صحي متعدد الاختصاصات يوم الخميس 20 نوفمبر بالمكتبة الجهوية بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم جمعية مواطنينا بالخارج تكابس بالشراكة مع المكتبة الجهوية بقابس، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، يوما صحيا متعدد الاختصاصات لتقصي مرض السكري وضغط الدم.



وتأتي هذه التظاهرة الصحية في اطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يهدف الى تسليط الضوء على أهمية التوعية بهذا





المرض المزمن وطرق الوقاية منه.





ويتضمن اليوم المفتوح حصص توعوية وتثقيفية صحية حول مرض السكري وأعراضه وكيفية الوقاية منه اضافة الى حصة

تنشيط رياضي للتأكيد على دور النشاط البدني في الحفاظ على الصحة العامة



