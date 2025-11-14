Babnet   Latest update 15:29 Tunis

يوم صحي متعدد الاختصاصات يوم الخميس 20 نوفمبر بالمكتبة الجهوية بقابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 14 Novembre 2025
      
تنظم جمعية مواطنينا بالخارج تكابس بالشراكة مع المكتبة الجهوية بقابس، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري، يوما صحيا متعدد الاختصاصات لتقصي مرض السكري وضغط الدم.

وتأتي هذه التظاهرة الصحية في اطار الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يهدف الى تسليط الضوء على أهمية التوعية بهذا

المرض المزمن وطرق الوقاية منه.


ويتضمن اليوم المفتوح حصص توعوية وتثقيفية صحية حول مرض السكري وأعراضه وكيفية الوقاية منه اضافة الى حصة
تنشيط رياضي للتأكيد على دور النشاط البدني في الحفاظ على الصحة العامة

جمعية موطنينا بالخارج تكابس، هي جمعية تعنى بكل ما هو ثقافي اجتماعي رياضي صحي وبيئي وسياحي.


*.*.*