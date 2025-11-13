وزير أملاك الدولة: مهمتنا تحديد وضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة وتثمين الثروة العقارية الوطنية

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي أن مهمة وزارته تقوم على تحديد وضبط وحماية الملك العام والخاص للدولة، إضافة إلى تثمين الثروة العقارية الوطنية بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2026، أن العقار يمثل ركيزة أساسية في دفع الاستثمار، “إذ لا يمكن لأي مشروع اقتصادي أن يرى النور دون وضوح الوضعية القانونية للعقار الذي سيقام عليه”.



