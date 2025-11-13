Babnet   Latest update 18:32 Tunis

تعزيز نجاعة العمل البرلماني أبرز محاور لقاء رئيس البرلمان بأعضاء كتلة صوت الجمهورية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6916157ed93160.92959516_mjpigqefhlkon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Novembre 2025
      
خصص اجتماع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، مع أعضاء كتلة صوت الجمهورية، اليوم الخميس، للتداول حول سبل تعزيز نجاعة العمل البرلماني وإحكام تنظيم سير مختلف هياكل المجلس.
 
وتناول الاجتماع خصوصيات المرحلة القادمة وما تتطلّبه من مجهودات مضاعفة لضمان نجاح العهدة النيابية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

 

وتمّ تأكيد أهمية التنسيق مع الوظيفة التنفيذية ودعوتها إلى مزيد من التفاعل والتعاطي الإيجابي مع ما يقدّمه النواب من مقترحات في إطار ممارستهم لعملهم النيابي، ولاسيما في ما يتعلّق بضبط الأولويات والعمل المشترك بخصوص المسائل المطروحة، بما من شأنه أن يضفي على أعمال المجلس النجاعة والجدوى المطلوبتين.
 
كما تمّ التطرّق إلى مشاريع القوانين التي تمّ الإعلان عنها بمناسبة تقديم بيان الحكومة في مفتتح الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، مع التأكيد على أهميتها وضرورة إحالتها على المجلس في أقرب الآجال.
 
وتناول الاجتماع الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب وسبل تعزيزه من خلال مزيد تفعيل آلية الأسئلة الشفاهية وإحكام تنظيمها، إضافة الى عقد جلسات الحوار مع أعضاء الحكومة.
 
وخٌصّص جانب آخر من هذا الاجتماع للتداول حول النشاط الديبلوماسي، حيث أكّد المتدخّلون ضرورة مزيد تنظيم النشاط الخارجي ودعم حضور تونس في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، وتعميم الاستفادة من التقارير التي تعدّها الوفود البرلمانية حول مشاركاتها في مختلف التظاهرات.
وتمّـت الإشارة، في هذا الصدد، إلى المساعي التي يبذلها المجلس لتدعيم العلاقات مع برلمانات الدول الشقيقة و الصديقة.
 
كما تمّت إثارة مسائل تهم إحكام عمل اللجان ولاسيما عبر التقليص في عددها ومراجعة مشمولاتها ومهامها.
 
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاجتماع حرصه على تطوير الأداء البرلماني في أبعاده التشريعية والرقابية والدبلوماسية، مشيرا إلى أهمية مخرجات أعمال فرق العمل المكلّفة بتقييم هذه الجوانب، وضرورة أخذها بعين الاعتبار خلال الفترة المتبقية من العهدة النيابية.
 
كما عبّر عن تقديره لما قدّمه النواب من آراء ومقترحات وما يعبّرون عنه من مشاغل، معلنا اعتزامه تنظيم لقاءات دورية مع الكتل النيابية لمواصلة الحوار وتعميق النقاش وتقريب الرؤى.


