Babnet   Latest update 19:09 Tunis

قابس: جامعيون وباحثون يطالبون بضمان حقّ أهالي الجهة في بيئة سليمة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/pollution2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 18:14 قراءة: 0 د, 43 ث
      
 أصدرت مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين بقابس عريضة وطنية تطالب، حسب ما جاء في نصّها، بضمان حق أهالي  قابس في بيئة سليمة

وبيّنت الأستاذة الجامعية، ابتسام الحضيري، في تصريح لصحفي "وات"، اليوم الأربعاء، أن "هذه العريضة تأتي من منطلق الوعي العام بخطورة الوضع البيئي والصحي الذي تعيشه جهة قابس منذ عقود، وبالنظر لتقادم المصانع الكيميائية وسوء صيانتها"، وفق تعبيرها .



وتضّمنت العريضة مطالبة بوضع برنامج وطني محدّد زمنيا لتفكيك كل الوحدات الصناعية، ومعالجة مصادر ومخلفات التلوث الكيميائي بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المختصة، وبإطلاق خطّة انتقال بيئي واقتصادي تثمن الخصائص الطبيعية والتاريخية لولاية قابس، مع الارتكاز على التقنيات الحديثة وخاصة على الطاقات المتجدّدة في صناعات جديدة ونظيفة ومشغلة تضمن مواطن شغل مستدامة لأبناء الجهة.

كما تمّت المطالبة، في نفس العريضة، بضمان الحقوق المادية والمعنوية لأعوان وعملة المصانع التحويلية وعلى رأسها المجمع الكيميائي التونسي،  وبتفعيل المسائلة القانونية والمؤسساتية لكل من يثبت تقصيره في حماية البيئة والصحة العامة.
ل .ح
 
 
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318364


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*