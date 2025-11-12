قابس: جامعيون وباحثون يطالبون بضمان حقّ أهالي الجهة في بيئة سليمة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/pollution2.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين بقابس عريضة وطنية تطالب، حسب ما جاء في نصّها، بضمان حق أهالي قابس في بيئة سليمة



وبيّنت الأستاذة الجامعية، ابتسام الحضيري، في تصريح لصحفي "وات"، اليوم الأربعاء، أن "هذه العريضة تأتي من منطلق الوعي العام بخطورة الوضع البيئي والصحي الذي تعيشه جهة قابس منذ عقود، وبالنظر لتقادم المصانع الكيميائية وسوء صيانتها"، وفق تعبيرها .









وتضّمنت العريضة مطالبة بوضع برنامج وطني محدّد زمنيا لتفكيك كل الوحدات الصناعية، ومعالجة مصادر ومخلفات التلوث الكيميائي بالتنسيق مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات المختصة، وبإطلاق خطّة انتقال بيئي واقتصادي تثمن الخصائص الطبيعية والتاريخية لولاية قابس، مع الارتكاز على التقنيات الحديثة وخاصة على الطاقات المتجدّدة في صناعات جديدة ونظيفة ومشغلة تضمن مواطن شغل مستدامة لأبناء الجهة.



كما تمّت المطالبة، في نفس العريضة، بضمان الحقوق المادية والمعنوية لأعوان وعملة المصانع التحويلية وعلى رأسها المجمع الكيميائي التونسي، وبتفعيل المسائلة القانونية والمؤسساتية لكل من يثبت تقصيره في حماية البيئة والصحة العامة.

