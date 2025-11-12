Babnet   Latest update 17:25 Tunis

جندوبة: الشروع في التفاوض مع أصحاب الأراضي المقرر انتزاعها لفائدة مشروع سدّ بوهرتمة وفي تحديد قيمة التعويضات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 16:54 قراءة: 0 د, 52 ث
      
شرعت اللجنة الجهوية للاستقصاء والمصالحة بجندوبة، المنعقدة اليوم الأربعاء، بمقر الولاية، في المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بانتزاع أراض لفائدة مشروع سدّ بوهرتمة بهدف الترفيع في مخزونه المائي من 112 مليون متر مكعب الى 140 مليون متر مكعب، وفي تحديد قيمة التعويضات التي ستقدم لأصحابها وفق الرزنامة المتفق عليها مع الإدارة العامة للسدود.

وطالب أصحاب الأراضي المقرّر انتزاعها، والمحاذية لحوض سد بوهرتمة في معتمديتي بلطة بوعوان وفرنانة، بالتعجيل في عملية صرف المستحقات المالية المرصودة منذ سنوات، معتبرين أنه لم يعد هناك ما يبرّر التأخير، خاصة وأن ذات الإدارة مكّنت أصحاب المساكن والأشجار خلال الأسبوع المنقضي من مستحقاتهم، فضلا عن أن الإجراءات المتعلقة بتعهدات المعوّض لهم باتت واضحة ومنتهية.



وتناهز القيمة الجمليّة للتعويضات في جزئيها الأول والثاني 2،9 مليون دينار خصّصت منها حوالي 597 الف دينار كتعويض لـ74 متضررا من أصحاب المساكن والأشجار، والبقية مخصّصة للتعويض للأراضي البيضاء التابعة لعدد من متساكني حوض بوهرتمة موضوع المشروع.
ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة اشغالها في موفّى الأسبوع القادم، وإتمام هذا الملف الذي طالت اجراءاته لسنوات وانهاء حالة الانتظار خاصة بعد ان اكتملت أشغال مشروع التعلية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318359


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet24°
22° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*