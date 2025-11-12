Babnet   Latest update 22:11 Tunis

سيدي بوزيد: حملة لجهر وتنظيف مجاري الاودية المحيطة بالمدينة استعداد لموسم الامطار

<img src=http://www.babnet.net/images/7/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 22:11
      
تواصلت، اليوم الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي، حملة لجهر وتنظيف مجاري الاودية المحاذية لمدينة سيدي بوزيد، وذلك استعدادا لموسم الامطار وتعزيزا لجهود حماية المدينة من مخاطر الفيضانات، بمشاركة ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وبلدية سيدي بوزيد.

كما جاءت هذه الحملات، استجابة لتشكيات المواطنين من وضعية الوادي الحزامي بحي أولاد شلبي الذي يربط معتمديتي سيدي بوزيد الشرقية وسيدي بوزيد الغربية وما يسببه من مخاطر ناجمة عن تراكم مياه الامطار التي تسببت في عزلة المنطقة وتضرر مساحات كبرى جراء فيضان الوادي ودخوله للمنازل، حسب ما أعلن عنه المجلس المحلي بسيدي بوزيد عبر صفحته الرسمية.



وشملت الحملة مجرى وادي الفكة من جهة طريق الصندوق والوادي الشرقي بحي أولاد شلبي، وتمثلت في تحسين انسيابية المياه والحد من التجمعات التي قد تشكل نقاط خطر على المتساكنين خلال فترة الامطار وأيضا معالجة تراكم الاوساخ وفضلات البناء بمجاري الاودية وتصريف مياه الامطار نحو المناطق المنخفضة لحماية المدينة والمساكن والمزارع المحيطة.
كما تم أمس الثلاثاء، تنظيم حملة أخرى لجهر وتنظيف وصيانة المسالك الفلاحية بمنطقتي ام العظام والنصر من معتمدية سيدي بوزيد الغربية في إطار خطة عمل تهدف الى تهيئة وتحسين الطرقات والمسالك الفلاحية لتسهيل تنقل المواطنين تزامنا مع انطلاق موسم جني الزيتون وتقريبا للخدمات من المواطنين للارتقاء بمستوى عيشهم.


