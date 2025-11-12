Babnet   Latest update 19:09 Tunis

القصرين: 126 ألف شتلة جديدة لتعزيز الغطاء الغابي خلال موسم التشجير 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/656362165b5447.64635490_jpkmlnqfheoig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 19:09 قراءة: 1 د, 10 ث
      
وفّرت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، 126 ألف شتلة من النباتات الغابية وشبه الغابية والرعوية ونباتات الزينة، استعداداً لموسم التشجير 2025-2026، وذلك في إطار جهود المحافظة على الثروة الغابية وتوسيع المساحات المزروعة بالجهة، وفق مصدر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن جهود التشجير خلال الموسم المنقضي، أسفرت عن غراسة 135 هكتاراً من الأراضي، بنسبة نجاح قياسية بلغت 86 بالمائة، وهي من بين أعلى النسب المسجلة وطنياً، ما يعكس نجاعة الطرق المعتمدة في الغراسة وجودة الشتلات الموزعة، وفق تصوره.
وتبلغ المساحة الجملية للغابات بولاية القصرين 158 ألف هكتار، أي ما يمثل 19 بالمائة من مساحة الولاية و20 بالمائة من إجمالي الغابات على المستوى الوطني، في حين تستأثر الجهة بـ 36 بالمائة من مساحة غابات الصنوبر الحلبي في تونس.

وتُعدّ أشجار الصنوبر الحلبي والعرعار والأكاسيا بنوعيها الشوكية والعلفية والكالتوس والكازوارينا من أبرز الأنواع الغابية المنتشرة بالجهة، التي تُقدَّر قدراتها الإنتاجية السنوية بنحو 7 ملايين شتلة.

كما تتميز ولاية القصرين بقطاع الحلفاء الذي يُعتبر رافداً بيئياً واقتصادياً هاماً، حيث تُقدّر المساحة الجملية لمنابت الحلفاء بالجهة بنحو 146 ألف هكتار، أي ما يمثل 32 بالمائة من المساحة الوطنية للحلفاء و18 بالمائة من مساحة الولاية، وتتوزع هذه المساحات إلى 30 بالمائة منابت كثيفة، و30 بالمائة متوسطة، و40 بالمائة متدهورة.
يُشار إلى أن المساحة الوطنية الجملية لمنابت الحلفاء تُقدّر بـ450 ألف هكتار، ما يجعل من ولاية القصرين إحدى أهم الجهات المنتجة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي بالبلاد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318350


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet24°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-15
26°-15
27°-15
27°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25099,9

  • (12/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41026 DT        1$ =2,94980 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/11)   747,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*